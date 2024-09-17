Як далеко зайде Шахтар у Лізі чемпіонів: прогноз Чемпіона на виступ донецького клубу в єврокубках

У середу, 18 вересня, Шахтар почне свій шлях у новому сезоні Ліги чемпіонів матчем проти Болоньї. На нашому сайті доступний анонс на гру донецького клубу проти італійців.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на виступ Шахтаря в головному клубному єврокубковому турнірі. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

ПРОГНОЗ ЧЕМПІОНА

Денис Шаховець

Шахтар невдало стартував у сезоні, зазнавши двох поразок у чотирьох матчах чемпіонату України. Тож готовність підопічних Маріно Пушича до старту єврокубкової кампанії викликає занепокоєння у вболівальників. До того ж, більшість суперників, яких "гірники" отримали в основному етапі Ліги чемпіонів, виглядають фаворитами в протистояннях із чемпіоном України. Ризикну припустити, що Шахтарю вдасться потрапити до топ-24 у турнірній таблиці й пробитися до стикових матчів за вихід в 1/8 фіналу. Зробити це буде непросто, однак шанси однозначно є.

Войченко Богдан

Не вірю в Шахтар, а тим паче в такий. Дива цього сезону не станеться і донецький клуб виграє не більше двох матчів, на чому і закінчить свої "феєричні" виступи в Лізі чемпіонів. Ніщо не каже про зворотнє, але все одно будемо вболівати за "гірників" та сподіватися, що цей прогноз був лише "гарячкою".

Руслан Травкін

Очікувань особливих немає, адже гра у захисті досить слабка. Гадаю, все ж таки у певних матчах буде здобутий результат, але в цілому буде більше провалів. Перемогу точно очікую проти Янг Бойз, в інших матча буде складно. Для Шахтаря, на жаль, євросезон закінчиться у січні.

Максим Салівон

Донецький Шахтар зберіг зіграність і ключових гравців після минулого сезону, попри невпевнений старт в УПЛ. Команда не втратила лідерів, таких як Георгій Судаков і Микола Матвієнко, а нові підписання, як Алаа Грам і Педріньйо, зміцнили склад. Клуб готовий до боротьби в Лізі чемпіонів, навіть з урахуванням потужних суперників, як Баварія та Арсенал.

Хоча грати проти грандів європейського футболу буде складно, у Шахтаря є реальні шанси здобути очки в матчах проти таких команд, як ПСВ і Янг Бойз. Ці суперники, хоч і виграли свої чемпіонати, мають слабкі місця, які український клуб може використати на свою користь.

Андрій Яросименко

На мою думку, Шахтар набере близько 8-9 очок у першому раунді оновленої Ліги чемпіонів, чого буде достатньо для виходу в додатковий етап (1/16 фіналу).

Є досить важкі суперники, але є команди, з якими можна боротися. Головне серйозно підійти до справи, і не розслаблятися у поєдинках з відносно легкими опонентами.

Олександр Булава

З новим форматом Ліги чемпіонів важко визначити, хто буде фаворитом у кожному конкретному матчі. Оскільки відверто слабка команда може вистрілити у домашній грі.

Очікую, від "гірників" щонайменше 2-3 перемоги та вірю, що донецький клуб приємно здивує всіх за підсумками основного раунду ЛЧ.

Прогноз - боротьба за вихід в 1/8 фіналу через плейоф раунд.

Володимир Кук

Незважаючи на доволі складний жереб, Шахтар може зачепитись за очки проти будь-якої команди, оскільки має багаторічний досвід у матчах такого рівня. Проте фінальний результат залежить від багатьох факторів, а особливо від тренерського штабу, який готує команду тактично та морально до таких поєдинків.

Треба зрозуміти, що Ліга Чемпіонів - не УПЛ, у турнірі такого рівня грають потужні команди, які будуть битись до фінального свистка. Також це хороший шанс для молодих гравців, які можуть показати на що вони спроможні, тим самим продати себе у Європу.

Прогноз на груповий етап буде обережним, але впевненим: донецький клуб займе 24-15 місце, та пройде у 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів сезону-2024/25.

Максим Розенко

Чемпіонам України буде важко. Шанси набрати очки в матчах з Арсеналом, Баварією та Борусією незначні. Італійські Болонья та Аталанта - теж не подарунок. Що стосується ПСВ, то ми пам’ятаємо минулорічний виїзний матч Шахтаря з Фейенордом, який завершився поразкою з рахунком 1:7. Можна успішно грати з Брестом та швейцарським Янг Бойз, але навряд чи цього вистачить для того, щоб зайняти одне з 24 місць, які гарантують продовження боротьби в Лізі чемпіонів. Хотів би помилятися, але прогнозую гірникам 26-є місце в турнірній таблиці.

Шахтер не вийде в плей-оф Ліги чемпіонів.

Соломія Романчук

У цьогорічній кампанії Шахтарю буде не так вже й легко, це факт. Зважаючи на результати в чемпіонаті України, складно робити позитивний прогноз. Думаю, буде 4 перемоги, 1 нічия та 3 поразки.

Припускаю, що в топ-8 Шахтар не ввійде. Але поборотися за 1/8 ЛЧ у двоматчевому плей-офф спробує, тут вже залежить, який буде суперник.

Станіслав Лисак

Шахтар уже не та команда, яка могла конкурувати з найкращими клубами Європи, а новий формат єврокубків змушує боротися за очки в кожній грі. На мою думку, "гірники" при найкращих розкладах зачепляться за топ-24 і поступляться у протистоянні за вихід до 1/8.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом першого матчу українського колективу в єврокубках Шахтар - Болонья є італійці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Болоньї — 1,90;

Нічия — 3,55;

Перемога Шахтаря — 4,45.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.