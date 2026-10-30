Наставник Болоньї повідомив про шанси Довбика зіграти у матчі з Монцою

Український нападник Болоньї Артем Довбик буде доступний на матч із Монцою, але наразі не готовий провести на полі всі 90 хвилин.

Про це заявив головний тренер команди Раффаеле Палладіно, слова якого наводить Alfredopedulla.

Напередодні суботньої гри Палладіно розповів, що обговорив із Довбиком свої вимоги до нападника. За словами тренера, футболіст намагається втілювати їх у грі, однак поки не має належної готовності, щоб витримати повний матч.

"Ми поговорили, і він намагався виконувати мої вимоги. Він не готовий провести на полі 90 хвилин, але завтра буде в нашому розпорядженні", – зазначив Палладіно.

Матч Болонья – Монца відбудеться в суботу, 31 жовтня, і розпочнеться о 15:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, напередодні Болонья без Довбика на виїзді обіграла Мілан 4:2 у 9 турі Серії А. Попри наявність українця в заявці центрі нападу діяв Єнс Одгор, який не є профільним центрфорвардом.

За останні 6 турів Серії А Довбик лише одного разу з'явився на полі – у виїзному матчі проти Інтера (поразка 1:3), коли за 18 хвилин не здійснив жодного дотику до м'яча.