Болонья – Шахтар: анонс матчу основного етапу Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, українськийШахтар проведе перший матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у стартовому турі етапу ліги буде італійська Болонья. Зустріч відбудеться на стадіоні "Ренато Даль-Ара" в італійській Болоньї, стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Шахтар

За підсумками минулого сезону "гірники" знову стали чемпіонами України й отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів, формат якої пережив революційні зміни. Число учасників зросло з 32 до 36, турнірна таблиця на всі клуби спільна, а кожна команда зіграє на етапі ліги, що замінив звичний для нас груповий раунд, по 8 турів. А це два гарантовані додаткові поєдинки на євроарені, через що ми зможемо насолоджуватися єврокубками навіть у січні.

Команда Маріно Пушича вже не зможе вилетіти в Лігу Європи, як це зробила минулого року, проте навіть посівши 24 місце вона матиме шанс пробитися до 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру континенту. Відповідно, навряд чи зможе Шахтар піти взимку у відпустку. Тож новий формат однозначно має як плюси, так і мінуси, однак робити висновки щодо його видовищності й порівнювати із попереднім поки зарано, та й кожен ці висновки зробить для себе сам.

Влітку Шахтар підсилився гравцями на перспективу. Зокрема це голкіпер Кирило Фесюн, який раніше захищав Колос, туніський захисник Алаа Грам, хорватський опорник Бартол Франьїч. Крім того, повернулися вінгер Педріньо та захисник Вінісіус Тобіас, які через війну останні два роки виступали на правах оренди за інші клуби.

ФК Шахтар Донецьк

Шахтар невдало стартував у сезоні, зазнавши двох поразок у чотирьох матчах чемпіонату України. Тож готовність підопічних Маріно Пушича до старту єврокубкової кампанії викликає занепокоєння у вболівальників. Утім, у попередньому поєдинку донеччани здобули впевнену перемогу над львівськими Карпатами (5:2).

Крім Болоньї, "гірники" на етапі ліги зустрінуться з італійською Аталантою, англійським Арсеналом, швейцарським Янг Бойз, нідерландським ПСВ, французьким Брестом, а також німецькими Баварією та Боруссією Дортмунд. Для виходу хоча б в 1/16 фіналу буде достатньо набрати 15 очок, однак зробити це буде однозначно непросто.

Болонья

У минулому сторіччі Болонья була одним із найбільш іменитих клубів Італії. "Борзі" сім разів вигравали Серію А, двічі ставали володарями Кубка Італії, а в сезоні-1998/99 виграли Кубок Інтертото й отримали путівку до Кубка УЄФА, де дійшли до півфіналу. Однак, на жаль, у ХХІ столітті все почало складатися значно менш вдало.

Протягом 2000-х і 2010-х років Болонья кілька разів змінювала власників через фінансові помилки, а пізніше стабілізувалася канадським консорціумом на чолі з Джої Сапуто. Як підсумок, у минулому сезоні "червоно-сині" нав'язали боротьбу за бронзові медалі Ювентусу та Аталанті.

І хоч ця боротьба й була програна (не вистачило лише три очки), п'яте місце в турнірній таблиці все одно дало омріяну пряму перепустку в Лігу чемпіонів. У цьому євросезоні підопічні Вінченцо Італьяно зіграють проти англійських Ліверпуля та Астон Вілли, французьких Монако та Лілля, португальських Бенфіки й Спортінга, а також німецької Боруссії Дортмунд.

ФК Болонья

Історія зустрічей

Між собою суперники ще жодного разу не зустрічалися на офіційному рівні. Ба більше, Болонья взагалі ніколи не перетиналася з українськими командами.

У той же час Шахтар проти італійських клубів востаннє грав у 2021 році, з міланським Інтером. Один матч завершився нічиєю 0:0, а в іншому українська команда програла 0:2.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Енріке, Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков, Кевін, Сікан

Болонья: Скорупський – Пош, Беукема, Лукумі, Міранда, Фройлер, Ебішер, Фаббіан, Орсоліні, Одгор, Даллінга

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Коефіцієнти від Favbet

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння Болонья. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Болоньї – 1,91;

Нічия – 3,55;

Перемога Шахтаря – 4,45.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.

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