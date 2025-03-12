Аліссон повторив рекорд Ноєра у протистоянні з ПСЖ в Лізі чемпіонів

Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер став лише другим голкіпером в історії Ліги чемпіонів, який за два матчі протистояння в плейоф зробив 16 сейвів.

Про це повідомляє Opta.

Перша гра 1/8 фіналу проти ПСЖ була дуже насиченою для 32-річного бразильця. У Франції він оформив дев'ять сейвів, чим повторив рекорд Андрія Луніна.

У матчі-відповіді на "Енфілді" Аліссон продовжив працювати на благо команди Арне Слота, записавши на свій рахунок ще сім сейвів. І хоча це все одно не врятувало Ліверпуль від вильоту з єврокубку, у сумі за два поєдинки Бекер зробив 16 сейвів, що стало повторенням рекорду Мануеля Ноєра.

Голкіпер Баварії встановив це досягнення у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2016/17, коли "ротен" грали з Реалом.

16 - Alisson made 16 saves across both legs against PSG (excl. penalty shootout); the most by a goalkeeper in a UEFA Champions League knockout tie since Manuel Neuer for Bayern Munich v Real Madrid in the 2016-17 quarter-finals (16). Resistance. pic.twitter.com/j1Y61Q2nui — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2025

Нагадаємо, що вчора під час матчу між Барселоною та Бенфікою були встановлені два рекорди: одним відзначився Ламін Ямал, а другий в своєму активі тепер має Рафінья.