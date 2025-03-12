Аліссон повторив рекорд Ноєра у протистоянні з ПСЖ в Лізі чемпіонів
Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер став лише другим голкіпером в історії Ліги чемпіонів, який за два матчі протистояння в плейоф зробив 16 сейвів.
Про це повідомляє Opta.
Перша гра 1/8 фіналу проти ПСЖ була дуже насиченою для 32-річного бразильця. У Франції він оформив дев'ять сейвів, чим повторив рекорд Андрія Луніна.
У матчі-відповіді на "Енфілді" Аліссон продовжив працювати на благо команди Арне Слота, записавши на свій рахунок ще сім сейвів. І хоча це все одно не врятувало Ліверпуль від вильоту з єврокубку, у сумі за два поєдинки Бекер зробив 16 сейвів, що стало повторенням рекорду Мануеля Ноєра.
Голкіпер Баварії встановив це досягнення у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2016/17, коли "ротен" грали з Реалом.
Нагадаємо, що вчора під час матчу між Барселоною та Бенфікою були встановлені два рекорди: одним відзначився Ламін Ямал, а другий в своєму активі тепер має Рафінья.