Стало відомо, чому Куртуа не потрапив до стартового складу Бельгії на матч з Україною
Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа залишився у запасі на матч-відповідь плейоф Ліги націй проти збірної України в якості "запобіжного заходу".
Про це було оголошено в соцмережах "червоних дияволів".
32-річний голкіпер Реала повернувся до лав збірної перед протистоянням із "синьо-жовтими", одразу посівши місце в воротах. Він взяв участь у першій грі, яку бельгійці програли з рахунком 1:3.
За інформацією джерела, головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія вирішив не ризикувати станом Куртуа, посадивши його на лаву запасних. А місце конкурента Андрія Луніна по Реалу посів Матц Селс.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна стежити за подіями матчу між Бельгією та Україною завдяки текстовій онлайн-трансляції.
Раніше стало відомо, які команди зберегли свої місця в дивізіонах Ліги націй, а які пішли на підвищення або пониження.