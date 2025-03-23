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Стало відомо, чому Куртуа не потрапив до стартового складу Бельгії на матч з Україною

Олексій Погорелов — 23 березня 2025, 21:51
Стало відомо, чому Куртуа не потрапив до стартового складу Бельгії на матч з Україною
Тібо Куртуа

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа залишився у запасі на матч-відповідь плейоф Ліги націй проти збірної України в якості "запобіжного заходу".

Про це було оголошено в соцмережах "червоних дияволів".

32-річний голкіпер Реала повернувся до лав збірної перед протистоянням із "синьо-жовтими", одразу посівши місце в воротах. Він взяв участь у першій грі, яку бельгійці програли з рахунком 1:3.

За інформацією джерела, головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія вирішив не ризикувати станом Куртуа, посадивши його на лаву запасних. А місце конкурента Андрія Луніна по Реалу посів Матц Селс.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна стежити за подіями матчу між Бельгією та Україною завдяки текстовій онлайн-трансляції.

Раніше стало відомо, які команди зберегли свої місця в дивізіонах Ліги націй, а які пішли на підвищення або пониження.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА збірна Бельгії з футболу Тібо Куртуа

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