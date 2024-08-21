Динамо програло Зальцбургу в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У польському Любліні відбувся перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо приймало австрійський Зальцбург. Віцечемпіон України поступився з рахунком 0:2.

Підопічні Олександра Шовковського з перших хвилин намагалися діяти першим номером, однак реалізувати гольові нагоди не змогли. На відміну від "біло-синіх", Зальцбург на класі скористався своїми моментами.

На 29-й хвилині Попов помилився в центрі поля, Єо штовхнув м'яча через центр на хід Нене, а той у штрафному майданчику пробив без шансів для Бущана в правий кут, відкривши рахунок.

Одразу після перерви "червоні бики" подвоїли свою перевагу. Караваєв у карній зоні киян сфолив проти Єо, через що рефері призначив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував К'єргор.

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Динамо не опускало руки й цілком могло як мінімум скорочувати розрив у рахунку, однак фортуна повернулася до української команди спиною. На 83-й хвилині суперника врятувала стійка після удару головою від Попова під час розіграшу кутового.

Підсумок — Динамо однією ногою у Лізі Європи. Кияни мають зробити справжній подвиг у Зальцбурзі, аби таки вирвати омріяну путівку до групового раунду Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.

Ліга чемпіонів, плейоф кваліфікації

Перший матч. 21 серпня

Динамо (Україна) — Зальцбург (Австрія) 0:2

Голи: Нене, 29, К'єргор, 50, пен

Динамо: Бущан — Караваєв (Тимчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 64), Піхальонок, Кабаєв (Супряга, 88), Ванат (Брагару, 71)

Зальцбург: Бласвіх — Дедич, Пентковськи, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26), Бідструп, Гурна-Дуат (Дагім, 69), К'єргор (Ратков, 86), Доржелес (Капальдо, 69), Єо (Лукич, 69), Глух