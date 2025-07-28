Українець Аонішікі зупинився за крок від перемоги на Гранд-турнірі із сумо в Нагої

У місті Нагоя, Японія, завершився Гранд-турнір із сумо. На перемогу претендував 21-річний українець Данило Аонішікі Явгусишин.

У вирішальній сутичці його суперником був Маеґашіра Котошохо, який переміг українця.

Котошохо перед турніром мав 15-й номер посіву, але показав результат 13-2 і став чемпіоном.

Данило завершив свої виступи з показником 11 перемог при 4 поразках. Якби він виграв, то став би переможцем.

Grand sumo tournament in Nagoya has ended after 15 days and it was an honour to present 🇨🇿 crystal cup to the winner - Kotoshoho . 🇯🇵 wrestler, 25 years, 190 cm, 167 kg. Winning round with 🇺🇦 Aonishiki was short and confirmed Kotoshoho’s dominance at the tournament. 🏆 🇨🇿🤝🇯🇵 pic.twitter.com/Xkjqdy5J7z — Martin KLUČAR (@CZAmbTokyo) July 27, 2025

25-річний уродженець префектури Тіба сказав, що намагався "не думати забагато" перед вирішальною зустрічу проти Аонішікі.

"Після початкового заряду моє тіло просто рухалося природно", – цитує слова Котошохо Kyodo.net.

𝐊𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐡𝐨 𝐖𝐢𝐧𝐬 𝐍𝐚𝐠𝐨𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐡𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓! 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐀𝐨𝐧𝐢𝐬𝐡𝐢𝐤𝐢



Kotoshoho Yoshinari wins the Nagoya Basho 2025 with a 13-2 record. The 25-year-old Japanese rikishi defeats Ukrainian M1 Aonishiki on the final day, lifting the Emperor's Cup for the… pic.twitter.com/4yREvgPlkr — Italianozeki (@italianozeki) July 27, 2025

Нова європейська зірка сумо здобув приз за техніку, продовживши свою серію спеціальних нагород у кожному з трьох своїх турнірів у найвищому дивізіоні сумо Макуучі. Динамічний греплер здобув 11 перемог у кожному з цих змагань, зупиняючись буквально за крок від головного трофею.

Явгусишин тривалий час був лідером Гранд-турніру. Потім сталася поразка від Кусано.

"Моя кар'єра сумо тільки починається. Я хочу використати свій досвід на наступному турнірі. Мій найбільший суперник – це я сам", сказав Данило Аонішікі в коментарі S

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Данило Явгусишин (його справжнє ім'я) здобув свою першу золоту зірку "кінбоші" – нагороду за перемогу над Йокодзуною Хошьорю, якого він здолав 10 днів тому. Титул Йокодзуна є найвищим у сумо. Він надається борцям, які відзначаються особливими бойовими якостями.

Українець встановив рекорд, виборовши перемогу над Йокодзуною лише на 12-му турнірі з моменту свого дебюту. До цього рекорд становив 14 турнірів.

Явгусишин родом із Вінниці. Він є другим українцем, який став професійним сумоїстом, після Сергія Соколовського. Соколовський у Японії виступає під іменем Шіші Масару.