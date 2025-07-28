Українець Аонішікі зупинився за крок від перемоги на Гранд-турнірі із сумо в Нагої
У місті Нагоя, Японія, завершився Гранд-турнір із сумо. На перемогу претендував 21-річний українець Данило Аонішікі Явгусишин.
У вирішальній сутичці його суперником був Маеґашіра Котошохо, який переміг українця.
Котошохо перед турніром мав 15-й номер посіву, але показав результат 13-2 і став чемпіоном.
Данило завершив свої виступи з показником 11 перемог при 4 поразках. Якби він виграв, то став би переможцем.
25-річний уродженець префектури Тіба сказав, що намагався "не думати забагато" перед вирішальною зустрічу проти Аонішікі.
"Після початкового заряду моє тіло просто рухалося природно", – цитує слова Котошохо Kyodo.net.
Нова європейська зірка сумо здобув приз за техніку, продовживши свою серію спеціальних нагород у кожному з трьох своїх турнірів у найвищому дивізіоні сумо Макуучі. Динамічний греплер здобув 11 перемог у кожному з цих змагань, зупиняючись буквально за крок від головного трофею.
Явгусишин тривалий час був лідером Гранд-турніру. Потім сталася поразка від Кусано.
"Моя кар'єра сумо тільки починається. Я хочу використати свій досвід на наступному турнірі. Мій найбільший суперник – це я сам", – сказав Данило Аонішікі в коментарі Sponichi.co.jp.
Данило Явгусишин (його справжнє ім'я) здобув свою першу золоту зірку "кінбоші" – нагороду за перемогу над Йокодзуною Хошьорю, якого він здолав 10 днів тому. Титул Йокодзуна є найвищим у сумо. Він надається борцям, які відзначаються особливими бойовими якостями.
Українець встановив рекорд, виборовши перемогу над Йокодзуною лише на 12-му турнірі з моменту свого дебюту. До цього рекорд становив 14 турнірів.
Явгусишин родом із Вінниці. Він є другим українцем, який став професійним сумоїстом, після Сергія Соколовського. Соколовський у Японії виступає під іменем Шіші Масару.