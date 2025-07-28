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Українець Аонішікі зупинився за крок від перемоги на Гранд-турнірі із сумо в Нагої

Руслан Травкін — 28 липня 2025, 07:16
Українець Аонішікі зупинився за крок від перемоги на Гранд-турнірі із сумо в Нагої
Данило Аонішікі Явгусишин
United24

У місті Нагоя, Японія, завершився Гранд-турнір із сумо. На перемогу претендував 21-річний українець Данило Аонішікі Явгусишин.

У вирішальній сутичці його суперником був Маеґашіра Котошохо, який переміг українця.

Котошохо перед турніром мав 15-й номер посіву, але показав результат 13-2 і став чемпіоном. 

Данило завершив свої виступи з показником 11 перемог при 4 поразках. Якби він виграв, то став би переможцем. 

25-річний уродженець префектури Тіба сказав, що намагався "не думати забагато" перед вирішальною зустрічу проти Аонішікі.

"Після початкового заряду моє тіло просто рухалося природно",цитує слова Котошохо Kyodo.net.

Нова європейська зірка сумо здобув приз за техніку, продовживши свою серію спеціальних нагород у кожному з трьох своїх турнірів у найвищому дивізіоні сумо Макуучі. Динамічний греплер здобув 11 перемог у кожному з цих змагань, зупиняючись буквально за крок від головного трофею.

Явгусишин тривалий час був лідером Гранд-турніру. Потім сталася поразка від Кусано.

"Моя кар'єра сумо тільки починається. Я хочу використати свій досвід на наступному турнірі. Мій найбільший суперник це я сам", сказав Данило Аонішікі в коментарі Sponichi.co.jp.
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Данило Явгусишин (його справжнє ім'я) здобув свою першу золоту зірку "кінбоші" – нагороду за перемогу над Йокодзуною Хошьорю, якого він здолав 10 днів тому. Титул Йокодзуна є найвищим у сумо. Він надається борцям, які відзначаються особливими бойовими якостями.

Українець встановив рекорд, виборовши перемогу над Йокодзуною лише на 12-му турнірі з моменту свого дебюту. До цього рекорд становив 14 турнірів. 

Явгусишин родом із Вінниці. Він є другим українцем, який став професійним сумоїстом, після Сергія Соколовського. Соколовський у Японії виступає під іменем Шіші Масару. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

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