Блохін назвав найкращого тренера УПЛ та оцінив роботу Шовковського в Динамо

Легенда українського футболу Олег Блохін заявив, що вважає Руслана Ротаня найкращим тренером у чемпіонаті України. Він високо оцінив його досягнення з Олександрією.

Слова Блохіна передає Український футбол.

" Руслан Ротань найкращий. З ним на чолі Олександрія цього сезону досягла суттєвого прогресу. Від Динамо вони відстали всього на три очки, при тому, що порівнювати їхні можливості з можливостями Динамо не варто – це зовсім різні речі ", – сказав Блохін.

Також легенда Динамо оцінив роботу теперішнього наставника киян Олександра Шовковського.

" Думаю, все нормально. Команда досягла своєї мети – виграла чемпіонат. Вітаю Сашу та всю команду з цим ювілейним титулом ".

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.

Що ж стосується Олександрії, то вона під керівництвом Руслана Ротаня вперше в історії здобула срібні нагороди.