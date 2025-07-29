До нагороди не вистачило 0,06 секунди: 12-річна дівчинка могла потрапити на подіум ЧС із плавання
Юй Цзіді
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Китаянка Юй Цзіді, якій лише 12 років, фінішувала четвертою в запливі на 200 м комплексним плаванням. До медалі їй не вистачило всього 0,06 секунди.
Про це пише CNN.
Чемпіонат світу з плавання. 200 м комплексним стилем. Жінки.
- Саммер Макінтош (Канада) – 2:06,69
- Алекс Волш (США) - 2:08,58
- Мері-Софі Харві (Канада) - 2:09,15
...
4. Юй Цзіді (Китай) - 2:09,21
Для Макінтош це друга золота нагорода. Раніше вона стала переможницею у дисципліні 400 м вільним стилем.
12-річна Юй також змагатиметься в індивідуальних запливах на 400 метрів комплексом, а також на 200 метрів батерфляєм.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту мінімальний віковий ценз – 14 років, але показники Цзіді настільки швидкі на чемпіонаті Китаю, що вона кваліфікувалася на світову першість.