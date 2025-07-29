До нагороди не вистачило 0,06 секунди: 12-річна дівчинка могла потрапити на подіум ЧС із плавання

Китаянка Юй Цзіді, якій лише 12 років, фінішувала четвертою в запливі на 200 м комплексним плаванням. До медалі їй не вистачило всього 0,06 секунди.

Про це пише CNN.

Чемпіонат світу з плавання. 200 м комплексним стилем. Жінки.

Саммер Макінтош (Канада) – 2:06,69 Алекс Волш (США) - 2:08,58 Мері-Софі Харві (Канада) - 2:09,15

...

4. Юй Цзіді (Китай) - 2:09,21

"I was really nervous before the race."

"But I was excited to compete against some of the world's top athletes. The result was excellent - it exceeded my expectations."



-🇨🇳12-year-old Yu Zidi clocked⏱️2:09.21 - 0.06s behind🥉🇨🇦Mary-Sophie Harvey#AQUASingapore2025 @swimcoverage pic.twitter.com/ghjuQ0oXFS — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) July 29, 2025

Для Макінтош це друга золота нагорода. Раніше вона стала переможницею у дисципліні 400 м вільним стилем.

12-річна Юй також змагатиметься в індивідуальних запливах на 400 метрів комплексом, а також на 200 метрів батерфляєм.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту мінімальний віковий ценз – 14 років, але показники Цзіді настільки швидкі на чемпіонаті Китаю, що вона кваліфікувалася на світову першість.