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До нагороди не вистачило 0,06 секунди: 12-річна дівчинка могла потрапити на подіум ЧС із плавання

Руслан Травкін — 29 липня 2025, 06:52
До нагороди не вистачило 0,06 секунди: 12-річна дівчинка могла потрапити на подіум ЧС із плавання
Юй Цзіді
Getty Images

Китаянка Юй Цзіді, якій лише 12 років, фінішувала четвертою в запливі на 200 м комплексним плаванням. До медалі їй не вистачило всього 0,06 секунди.

Про це пише CNN.

Чемпіонат світу з плавання. 200 м комплексним стилем. Жінки.

  1. Саммер Макінтош (Канада) – 2:06,69
  2. Алекс Волш (США) - 2:08,58
  3. Мері-Софі Харві (Канада) - 2:09,15

...

4. Юй Цзіді (Китай) - 2:09,21

Для Макінтош це друга золота нагорода. Раніше вона стала переможницею у дисципліні 400 м вільним стилем.

12-річна Юй також змагатиметься в індивідуальних запливах на 400 метрів комплексом, а також на 200 метрів батерфляєм.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту мінімальний віковий ценз – 14 років, але показники Цзіді настільки швидкі на чемпіонаті Китаю, що вона кваліфікувалася на світову першість.

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