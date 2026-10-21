Один з лідерів Барселони пропустить матч з Реалом через травму

Атакувальний півзахисник Барселони Дані Ольмо не допоможе своїй команді у найближчих матчах через травму.

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Після матчу проти ПСЖ у Лізі чемпіонів у 28-річного іспанця діагностовано ушкодження лівого привідного м'яза, через що його повернення на поле очікується приблизно через місяць.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2026

Таким чином, Ольмо не зіграє проти мадридського Реала в дербі, яке відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом.

Цього сезону хавбек взяв участь у 12 матчах в усіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що матч ПСЖ – Барселона завершився втратами для обох команд – лідер парижан Хвіча Кварацхелія порвав хрестоподібні зв'язки та очікує на операцію.