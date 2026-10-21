Один з лідерів Барселони пропустить матч з Реалом через травму
Дані Ольмо
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Атакувальний півзахисник Барселони Дані Ольмо не допоможе своїй команді у найближчих матчах через травму.
Про це повідомила пресслужба "блаугранас".
Після матчу проти ПСЖ у Лізі чемпіонів у 28-річного іспанця діагностовано ушкодження лівого привідного м'яза, через що його повернення на поле очікується приблизно через місяць.
Таким чином, Ольмо не зіграє проти мадридського Реала в дербі, яке відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом.
Цього сезону хавбек взяв участь у 12 матчах в усіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Зазначимо, що матч ПСЖ – Барселона завершився втратами для обох команд – лідер парижан Хвіча Кварацхелія порвав хрестоподібні зв'язки та очікує на операцію.