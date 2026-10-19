Легенда збірної Франції порекомендував Вінісіусу покинути Реал

Легендарний колишній захисник збірної Франції та чемпіона світу-1998 Марсель Десаї порадив скандальному вінгеру мадридського Реала Вінісіусу Жуніору змінити клубну прописку.

Слова чемпіона Європи-2000 цитує Goal.

"Вважаю, що Реал мав відпустити Вінісіуса. Клубу потрібно шукати інших гравців. Ми знову говоримо про взаємодію Кіліана Мбаппе та Вінісіуса. Їхній дует не виправдав себе. Тож, на мою особисту думку як аналітика, для Вінісіуса було б краще піти. Тоді побачимо, чи зможе він позбутися всіх негативних думок і критичних оцінок на свою адресу", – сказав Десаї.

Нагадаємо, що бразилець виступає за іспанський гранд із літа 2018-го. Відтоді провів у футболці "вершкових" 385 матчів (129 голів і 103 асисти) та завоював 14 титулів.

Нещодавно провідний футболіст отримав 4 поєдинки дискваліфікації через червону картку у грі 8-го туру Ла Ліги проти Вільярреала (перемога 1:0). Реал спробував оскаржити це рішення, але апеляція клубу була відхилена.

Таким чином, 26-річний лівий вінгер вже пропустив поєдинок Ла Ліги проти Севільї (звитяга 4:1). Він не зіграє в Ель-Класіко проти Барселони, а також проти Расинга та Валенсії. Повернення Вінісіуса на поле очікується 22 листопада у матчі проти Сельти.

До цього у поточному сезоні-2026/27 Вінісіус вже відзначився голом і трьома асистами у 10-ти іграх в усіх турнірах.

Його чинний контракт із мадридським клубом розрахований до кінця червня 2032 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість бразильця у 130 мільйонів євро.