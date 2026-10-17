Моурінью: Лунін заслуговує на те, щоб грати – і я не жартую

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів про труднощі з вибором статового складу, згадавши українського голкіпера Андрія Луніна.

Його слова передає Marca.

"Я думаю, що іноді нам важко віддавати належне тим, хто добре виконує свою роботу. Критикують, коли щось іде не так. Це заслуга хлопця, який викладався на повну. Ендрік заслуговує на визнання за той величезний вплив, який він справив. Погляньте на три голи після кутових – і на те, як саме ці кутові було зароблено. За 10 хвилин ми заробили близько семи кутових, обрушивши на суперника справжню лавину атак. Є чимало гравців, які заслуговують на місце у складі; це не лише одинадцять осіб – таких набереться 15 чи 16.

Лунін заслуговує на те, щоб грати – і я не жартую. Він щодня неймовірно багато працює пліч-о-пліч із найкращим воротарем світу, зберігає позитивний настрій, але при цьому не отримує ігрового часу. Я не можу випустити їх обох одночасно.

З польовими гравцями та сама історія. Усі погодяться, що п'ятеро футболістів, які вийшли на заміну (у грі з Ромою) і змінили перебіг матчу, заслуговують зіграти завтра. Але хіба інші не заслуговують? Хіба Діоманде не заслуговує? Хіба Кукурелла не заслуговує? Хіба Вальверде не заслуговує? Хіба Мбаппе не заслуговує?

Це лише підтверджує, що в цьому полягає один із складних аспектів тренерської роботи. Мої колеги, які очолюють команди з меншими ресурсами, сказали б, що мені пощастило. Мати таких журналістів, як ви, – це водночас і благословення, і прокляття", – заявив Моурінью.