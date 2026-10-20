Мені не подобається поняття "недоторканних" гравців: Моурінью – про Вінісіуса

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью, відповідаючи на питання про можливу втрату стартової позиції бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора, заявив, що він не визнає існування недоторканних гравців, оскільки роль футболіста у команді має визначатися виключно за рівнем його виступів.

Його слова передає ESPN.

"Тільки емблема клубу є недоторканною. Мені не подобається поняття "недоторканних" гравців. Те, що робить гравців недоторканними, – це не капітанська пов'язка, не те, як довго вони грають у клубі, і не їхній статус. Те, що робить гравця недоторканним, – це його гра".

Зауважимо, що Вінісіус отримав дискваліфікацію на чотири матчі Ла Ліги через червону картку у грі 8-го туру чемпіонату проти Вільярреала (перемога 1:0), яку він отримав за те, що схопив за волосся гравця суперника Нейтана Саліба.

Реал спробував оскаржити це рішення, але апеляція клубу була відхилена.

Протягом поточного сезону нападник збірної Бразилії провів на клубному рівні 10 матчів, у яких відзначився 1 голом та 3 асистами.

Напередодні чемпіон світу 1998 року у складі збірної Франції Марсель Десаї порадив Вінісіусу змінити клуб, негативно оцінивши його взаємодію з іншим зірковим нападником – Кіліаном Мбаппе.