"Луїсе Енріке, твій батько – Амуніке!" Як тренер ПСЖ проміняв Реал на Барселону

Луїс Енріке – тренер, що об'єднує історії ПСЖ та Барселони, які зіграють сьогодні у Лізі чемпіонів.

Ба більше, він вигравав цей турнір з ними обома!

Але ще раніше, перед каталонським періодом, у житті Луїса був мадридський Реал.

В юності Енріке вважався безвідмовною робочою конячкою на "Сантьяго Бернабеу" і лише носив рояль, на якому грали яскравіші зірки. Ну, і якось у 1996-му йому таке безнадійно сіре життя остаточно набридло. З цього все й почалося...

***

А він же щиро хотів грати за Реал.

Справді!

Усе вирішувалося у червні 1991-го, і позаяк вирок у справі Босмана ще не оголосили, то трансфери були по суті джентльменськими угодами.

Луїс Енріке, якого вже тоді прозивали Лучо – на честь мексиканської зірки Лучо Флореса – був найяскравішим гравцем у рідному Расингу. В дебютному сезоні Прімери він забив 14 голів, піднявши Хіхон на 5-те місце.

Хто не хотів молодого супербомбардира? Барселона, Реал, Атлетико – всі тут як тут.

Ба більше, це каталонці мали кращі стартові позиції через товариські стосунки президентів – Хосепа Луїса Нуньєса та Пласідо Родрігеса, який переконував ЗМІ:

"Реал може домовитися з гравцем, але не з клубом. Я дав усне зобов'язання Барселоні. Для неї діє особлива ціна. До Мадрида він перейде тільки у разі виплати 250 млн песо відступних".

І що ви думаєте?

Виплатили!

Скаути "Вершкових" так нахвалювали юне дарування, що президент Рамон Мендоса махнув рукою.

"Підписатися у Реалі – здійснення мрії. Варто було це зробити, хай навіть я втратив 15% від суми трансферу, які б отримав, якби перейшов до Барселони.

З самого початку, я був певен, що гратиму тут. Це велика честь. Гравці, що приїздять сюди, майже ніколи не покидають клуб розчарованими. І якщо вже мені випав шанс обирати, то я обрав Реал", – так заявив Лучо, коли сага завершилась.

Натомість Йохан Кройф, що запрошував його до Dream Team, звучав ображено – мовляв, не такий вже Лучо і сильний, як малюють.

Ну чим не початок шляху істинного мадридиста, якого б не одне десятиліття обожнював "Бернабеу", а на "Камп Ноу" – проклинали?

Втім, все пішло шкереберть.

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Мадрид в ту пору, як і завжди, був перевантажений зірками атаки.

Ще догравали Уго Санчес, Мічел та Бутрагеньйо; зі Сходу прибули плеймейкери Роберт Просинечки та Георге Хаджи; кантера тільки-но випустила Альфонсо Переса.

Ну і кого, скажіть, мав посунути 20-річний відтягнутий форвард із Расинга?

Радомир Антич, Лео Бенгаккер, а тоді й Беніто Флоро не мали відповідей – натомість лише посували Енріке далі й далі вглиб поля.

Так Мадрид приймав Енріке, marca.com

"З такими партнерами мені гралося легко, бо вони були дуже якісні. Але я ж переходив як бомбардир. Натомість мене ставили у півзахист, де я ніколи раніше не грав.

А потім – взагалі правим захисником. Важко було. Я не знав, що робити. За таких обставин гравець зазвичай йде, але я адаптувався до позиції. Я виконав те, що хотів з мене тренер", – описував свою кар'єру у Реалі Енріке.

Сумно, еге ж.

Нападник, що зривав овації у Расингу, перетворився на чорнороба, поки трибуни Реала аплодували Мічелу, Івану Саморано, Мікаелю Лаудрупу, Фернандо Редондо...

У своєму першому сезоні на "Сантьяго Бернабеу" Енріке забив 4 голи – і ніколи не перевершив цю цифру.

Та попри шалені незручності, впродовж наступних п'яти років Лучо все одно відчайдушно намагався стати у Мадриді своїм. У Ель Класіко 7 січня 1995-го, він забив четвертий гол "Вершкових" у історичній перемозі 5:0, після чого святкував разом із трибунами – підняті вгору кулаки, футболка на голові...

Енріке хотів не йти, а навпаки – переконати фанатів та клуб, що він їм потрібен.

Вінцем його зусиль став сезон-1994/95, коли Реал перервав гегемонію Dream Team та став чемпіоном Іспанії.

Втім, не вийшло. Все ще раз пішло шкереберть.

***

Сезон-1995/96 – тотальна катастрофа Реала. Поразка йшла за поразкою.

Тренував тоді Хорхе Вальдано, і у нього не було рішень – лише безкінечні зміни складу, що руйнували залишки гарної, чемпіонської команди.

Інтеграція юних Рауля та Гуті – єдині хороші новини у Мадриді у ті дні.

Ну, а Енріке ж був на правах нелюбимої невістки...

"Чи відпочиваю я? О, ні! З такими темпами, як я відпочиваю, то зможу грати до 70 років", – коли його витурили зі старту, Лучо вже не терпів.

Ще через місяць астурієць заговорив холоднокровніше : "На особистому рівні це сильно прояснює моє майбутнє. Все гранично просто. Я поговорю зі своїм агентом, щоб зрозуміти, які маю варіанти".

Luis Enrique. Real Madrid. Before he became a Barcelona legend. https://t.co/f1QJJMu3IR — The 90s Football Writer (@90s_writer) March 2, 2026

У Луїса закінчувався контракт, тож це було легко.

У Реалі він не грав хіба воротаря і центрбека, а універсали завжди на вагу золота.

До всього, весь цей час Лучо був помітною фігурою у збірній Іспанії. І нехай його найвідоміший епізод пов'язаний не з голом, а з відмашкою Мауро Тассотті, все одно це було знаменито.

На "Бернабеу" розуміли, що він знайде новий клуб швидко, але Барселона?! Тут важливий контекст. Ель Класіко – це вам не Міланське дербі. Навіть сьогодні у історії цих протистоянь є лише 17 гравців, які переходили напряму з Барси до Реала, і четверо, що переїхали з "Бернабеу" одразу на "Камп Ноу".

Луїс Енріке – четвертий та єдиний, хто ризикнув, за останні 50 років.

Реал не міг заперечити, бо Лучо йшов вільним агентом, але секретність все одно була такою, що в столиці не знали аж до травня 1996-го, коли з'явилися фото з медогляду:

"Я дуже схвильований, і всі ми тут щасливі. Це нова ера для мене і клубу. Я завершив цикл у Мадриді, який поважатиму до кінця червня. Потім я почну новий".

Luis Enrique, Jose Mourinho, Pep Guardiola and Carles Busquets (Sergio Busquets’ father) walking towards the training ground, 1978. https://t.co/IQ6FWQI5Eg — 𝟭𝟴𝟵𝟵 (@Barca_Archive) August 12, 2026

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Ось так-от воно все й відбулося.

Кажуть, коли Боббі Робсон вперше зайшов до роздягальні Барси, то вказав на Енріке й Піцці та запитав свого асистента Жозе Моурінью: "А хто це в біса такі?"

"Чи відчував я, що Жозе колись стане Особливим? Ніколи! Навіть він сам так не думав! Але Моурінью був дуже відвертим з нами, і мені подобався", – каже Лучо.

Ще більше Моур тоді зблизився з Жузепом Гвардіолою – їх обох цікавила тактика, схеми, менеджмент...

Енріке – ще ні.

Позаяк Робсон грав за принципом "Усі – в атаку!", то наказав йому використовувати простір, який створював шаленими спринтами Роналдо. Після років на фланзі захисту Реала це була як манна небесна.

У сезоні-1996/97 Феномен забив 34 голи і виграв Золоту бутсу.

Енріке, у свою чергу, відзначився 17 разів, із яких 2 – у домашній перемозі над Реалом.

Gol de Luis Enrique vs Real Oviedo 🏟️Camp Nou Temporada 1997/98 #BarçaOviedo #ArchivoBenjaminete https://t.co/MGkIsBGdmi — Benjamín (@Benjaminete2) January 24, 2026

Ну, а головне – каталонці підняли над головою Кубок кубків-1997, здолавши у фіналі... ПСЖ.

"Боббі постійно гнав мене вперед, і так я відродив гольовий нюх. У роздягальні проблем не було жодних, я всіх знав по збірній. На те, щоб відчути себе тут бажаним, не пішло і десяти хвилин", – здається, не було у всій Каталонії щасливішої людини за Лучо.

А те, що в Мадриді сердилися – ну, хіба не байдуже?

***

Його "очна" зустріч із фанатами "Вершкових" сталася аж 1 листопада 1997-го.

В ту пору у Реала ще були справжні ультрас, а не костюмовані прихильники Флорентіно Переса, як зараз, тож це було трохи небезпечно.

Тим не менш, коли Енріке забив, то святкував гол скажено.

"Немов божевільний, він побіг до трибуни ультрас і дивився на неї, стиснувши кулаки. Лучо повільно йшов лінією поля і, мабуть, не усвідомлював, скільки предметів летить у нього з трибун, і що співали фани. А може навпаки, аж надто добре усвідомлював", – писала того дня El Pais .

Щодо кричалки, то це рифма з претензією на расизм: "Луїсе Енріке, твій батько – Амуніке!" Її запам'ятали найбільше за недолугість, бо до чого тут нігерійський невдаха?

Ну, і загалом те Класіко вдалося, і Барса перемогла у важкому трилері – 3:2.

Вже після свистка президент Реала Лоренсо Санс накинувся на Енріке, типу, ти нащо провокуєш, і отримав у відповідь: "Добре. Коли заб'ю вам знову, то буду плакати".

"Кулес" реготали від захвату.

Це не кейс Луїша Фігу, який після легендарної зради покинув обидва міста і сьогодні є послом далекого Інтера.

Енріке, у свою чергу, повністю інтегрувався у Барселону – її стиль футболу, життя, тренерські ідеї, вболівання. Випадковому глядачеві, який не знав його минуле, могло здатися, ніби перед ним вихованець Ла Масії.

Даремно він не послухав Кройфа ще тоді, у 1991-му...

Zidane contra Luis Enrique en un clásico Barça-Madrid. https://t.co/RHaLNKCSGG — Culé GT (@Cule_GT) December 20, 2021

Втім, і так непогано вийшло. До 2004 року Енріке набігав за Барсу 300 матчів, забив 109 голів, 2 роки був капітаном команди і, логічно, тут же розпочав кар'єру тренера.

Що ж до Реала...

Звісно, в еру Галактікос той був сильнішим та збирав трофеї, проте для Лучо це нічого не змінило:

"У мене не дуже гарні спогади про час, проведений там. Я іноді бачу себе у вершковій формі на картках Panini та у телевізорі. Це дивне, незручне відчуття. Гадаю, синій та фіолетовий пасують мені набагато більше".

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