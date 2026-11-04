Барселона на місяць втратила одного з лідерів команди

Зірковий півзахисник Барселони та збірної Іспанії Родрі пропустить близько місяця через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, у Родрі пошкодження задньої поверхні стегна. Хавбек точно пропустить наступний матч Барселони в Ла Лізі проти Атлетико Мадрид (8 листопада, 22:00) та листопадові матчі збірної Іспанії в Лізі націй.

Травми Родрі зазнав напередодні в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (перемога 3:0). 30-річний хавбек вийшов у основі Барселони на матч, проте був замінений у перерві.

У поточному сезоні на рахунку Родрі 1 гол і 1 асист у 14 матчах за Барселону в усіх турнірах. Хавбек перейшов у стан каталонців влітку поточного року з Манчестер Сіті.