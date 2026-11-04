Ми діяли компактно й добре захищалися: тренер Барселони оцінив перемогу над Астон Віллою в ЛЧ

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік залишився задоволеним перемогою своєї команди над англійською Астон Віллою (3:0) у 4-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Його цитує Marca.

"Це була важлива перемога. Ми грали проти дуже хорошої команди. Ми добре оборонялися. Ми задоволені тим, що продемонстрували в захисті. Кожен зробив свій внесок у те, щоб зіграти на нуль. Але попереду ще багато роботи. Усі зіграли чудово. Відстань між гравцями була невеликою. Ми діяли компактно й добре захищалися у власному штрафному майданчику", – сказав наставник "блаугранас".

Також 61-річний німецький фахівець прокоментував заміну Родрі. За його словами, володар Золотого м'яча-2024 відчув певний дискомфорт у м'язах.

Завдяки цій домашній звитязі каталонський гранд підійнявся на друге місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ, набравши 9 балів. Натомість Астон Вілла, у якої також 9 очок, опустилася на третю сходинку.

Попереду у Барселони виїзна гра 12-го туру Ла Ліги проти мадридського Атлетико – 8 листопада о 22:00 (за київським часом).

Раніше Флік розповів, чи вплинули поразки від мадридського Реала та французького ПСЖ на амбіції його команди.