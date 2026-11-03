Тренер Барселони зізнався, чи вплинули дві поразки поспіль на амбіції команди

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що дві поспіль поразки від мадридського Реала (1:2) у Ла Лізі та французького ПСЖ (2:4) у Лізі чемпіонів ніяк не вплинули на високі амбіції його команди.

Його цитує AS.

"Результати могли бути іншими, але я вважаю, що ми граємо на тому ж рівні, що й Реал або ПСЖ. Я не люблю озиратися назад. Треба думати про Астон Віллу, а потім про Атлетико. У нас величезна якість, і наші цілі – виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Після цих двох поразок нічого не змінилося. У футболі нормально, що ви зосереджуєтеся на таких речах. Значно цікавіше говорити про поразки та слабкі місця", – заявив наставник "блаугранас".

Попереду у каталонців зустріч проти англійської Астон Вілли у 4-му турі основного раунду ЛЧ-2026/27. Початок – 3 листопада о 22:00 (за київським часом).

У попередніх трьох турах Барселона здобула 6 балів та посідає 8-ме місце у загальній турнірній таблиці. Справи команди Фліка у Ла Лізі йдуть краще. "Блаугранас" лідирують після 11-ти турів іспанської першості, маючи у своєму активі 30 пунктів. Каталонський гранд випереджає мадридське Атлетико на 2 очки.

Напередодні головний наставник Астон Вілли Унаї Емері високо оцінив потенціал Барселони, назвавши її однією з головних фавориток у Лізі чемпіонів.