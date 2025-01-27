Усе, що потрібно знати про матч Боруссія Дортмунд – Шахтар у Лізі чемпіонів
У середу, 29 січня, донецький Шахтар проведе вирішальний матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде німецька Боруссія Дортмунд.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Шахтар (Україна)
Останні матчі
Ліга чемпіонів: +2=1-4 (27 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (-6).
За 7 турів "гірники" програли Аталанті (0:3), Арсеналу (0:1), ПСВ (2:3) та Баварії (1:5), розписали мирову з Болоньєю (0:0) і перемогли Янг Бойз (2:1) та Брест (2:0).
Чемпіонат України: +10=3-3 (Третє місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (+26).
За останні 5 матчів Шахтар переміг Зорю (3:1), Інгулець (6:0) та Ворсклу (3:1) а також розписав мирову з Рухом (1:1) і програв Поліссю (0:1).
Найкращі бомбардири
- Георгій Судаков: 10 голів та 4 асисти за 25 матчів;
- Артем Бондаренко: 8 голів та 2 асисти за 23 матчі;
- Олександр Зубков: 7 голів та 4 асисти за 20 матчів.
Травмовані гравці
- Немає
Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Останні матчі
Ліга чемпіонів: +4=0-3 (14 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (+8).
За 7 турів клуб переміг Брюгге (3:0), Селтік (7:1), Штурм Грац (1:0), програв Барселоні (2:3), Реалу Мадрид (2:5) та Болоньї (1:2).
Чемпіонат Німеччини: +7=5-7 (11 місце в турнірній таблиці).
Різниця забитих і пропущених голів – (+1).
За останні 5 матчів Боруссія Дортмунд перемогла Вольфсбург (3:1), зіграла внічию з Вердером (2:2) та програла Баєру (2:3), Гольштайн Кіллю (2:4) і Айнтрахту (0:2).
Найкращі бомбардири
- Серу Гіррасі: 15 голів та 4 асисти за 24 матчі;
- Джеймі Байно-Гіттенс: 11 голів та 3 асисти за 28 матчів;
- Карім Адеємі: 5 голів та 3 асисти за 14 матчів.
Травмовані гравці
- Ніклас Зюле (захисник);
- Фелікс Нмеча (півзахисник).
Особисті зустрічі
Це буде п'ята офіційна гра між командами. Усі відбувалися в Лізі чемпіонів. Статистика на користь німецького колективу (+3=1-0).
Загалом Боруссія забила Шахтарю 10 голів, а Шахтар – 3.
До цього Шахтар 29 разів грав проти клубів із Німеччини. В українського колективу 10 перемог, 8 нічиїх та 11 поразок.
Своєю чергою Боруссія зіграла 8 матчів проти українських команд. У "джмелів" 6 перемог та 2 нічиї.
Орієнтовні склади
Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Егіналду.
Боруссія Дортмунд: Кобель – Бенсебаїні, Шлоттербек, Ріерсон, Джан, Гросс, Забітцер, Брандт, Гірассі, Адеємі, Байно-Гіттенс.
Де дивитися
Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію.
Прогноз Чемпіона
Нічия – 1:1.
Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Боруссія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога Шахтаря – 6,90;
- Нічия – 5,40;
- Перемога Боруссії – 1,41.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.