Усе, що потрібно знати про матч Боруссія Дортмунд – Шахтар у Лізі чемпіонів

У середу, 29 січня, донецький Шахтар проведе вирішальний матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде німецька Боруссія Дортмунд.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Шахтар (Україна)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +2=1-4 (27 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (-6).

За 7 турів "гірники" програли Аталанті (0:3), Арсеналу (0:1), ПСВ (2:3) та Баварії (1:5), розписали мирову з Болоньєю (0:0) і перемогли Янг Бойз (2:1) та Брест (2:0).

Чемпіонат України: +10=3-3 (Третє місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+26).

За останні 5 матчів Шахтар переміг Зорю (3:1), Інгулець (6:0) та Ворсклу (3:1) а також розписав мирову з Рухом (1:1) і програв Поліссю (0:1).

Найкращі бомбардири

Георгій Судаков: 10 голів та 4 асисти за 25 матчів; Артем Бондаренко: 8 голів та 2 асисти за 23 матчі; Олександр Зубков: 7 голів та 4 асисти за 20 матчів.

Травмовані гравці

Немає

ФК Шахтар

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +4=0-3 (14 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+8).

За 7 турів клуб переміг Брюгге (3:0), Селтік (7:1), Штурм Грац (1:0), програв Барселоні (2:3), Реалу Мадрид (2:5) та Болоньї (1:2).

Чемпіонат Німеччини: +7=5-7 (11 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+1).

За останні 5 матчів Боруссія Дортмунд перемогла Вольфсбург (3:1), зіграла внічию з Вердером (2:2) та програла Баєру (2:3), Гольштайн Кіллю (2:4) і Айнтрахту (0:2).

Найкращі бомбардири

Серу Гіррасі: 15 голів та 4 асисти за 24 матчі; Джеймі Байно-Гіттенс: 11 голів та 3 асисти за 28 матчів; Карім Адеємі: 5 голів та 3 асисти за 14 матчів.

Травмовані гравці

Ніклас Зюле (захисник);

Фелікс Нмеча (півзахисник).

Особисті зустрічі

Це буде п'ята офіційна гра між командами. Усі відбувалися в Лізі чемпіонів. Статистика на користь німецького колективу (+3=1-0).

Загалом Боруссія забила Шахтарю 10 голів, а Шахтар – 3.

До цього Шахтар 29 разів грав проти клубів із Німеччини. В українського колективу 10 перемог, 8 нічиїх та 11 поразок.

Своєю чергою Боруссія зіграла 8 матчів проти українських команд. У "джмелів" 6 перемог та 2 нічиї.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Егіналду.

Боруссія Дортмунд: Кобель – Бенсебаїні, Шлоттербек, Ріерсон, Джан, Гросс, Забітцер, Брандт, Гірассі, Адеємі, Байно-Гіттенс.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Боруссія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 6,90;

Нічия – 5,40;

Перемога Боруссії – 1,41.

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