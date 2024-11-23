Шахтар розгромив Інгулець у 14 турі УПЛ

У суботу, 23 листопада, відбувся черговий матч 14 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар впевнено переміг Інгулець.

Зустріч завершилася із рахунком 6:0.

Інгулець протримався під натиском "гірників" майже весь перший тайм, навіть врятувався в епізоді з пенальті, який не реалізував Судаков. Втім, у додані хвилини команда Кобіна все ж пропустила – забив Бондаренко.

З початку другого тайму команда з Петрового посипалася і за 10 хвилин пропустила ще двічі. Ще три голи підопічні Пушича реалізували ближе до завершення матчу.

Чемпіонат України – УПЛ

14 тур, 23 листопада

Шахтар – Колос 6:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Бондаренко, 2:0 – 47 Франьїч, 3:0 – 50 Кевін, 4:0 – 70 Егіналду, 5:0 – 79 Зубков, 6:0 – 85 Егіналду

Нереалізований пенальті: 42 – Судаков (сейв голкіпера)

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азаров, Криськів, Бондаренко (Марлон 82), Судаков (Педріньйо 63), Зубков (Швед 80), Кевін (Невертон 63), Сікан (Егіналду 63)

Інгулець: Паламарчук, Вілівальд, Малиш (Скороход 85), Шершень, Волохатий (Волохатий 61), Мисик, Пятов, Сад (Резепов 61), Могильний (Лісняк 61), Білоцерковець (Дубілей 80), Кисленко

Попередження: 9 – Волохатий, 32 – Судаков, 53 – Мисик, 56 – Могильний

Після цієї перемоги Шахтар залишився на третій сходинці турнірної таблиці, в активі "гірників" 29 очок. Інгулець з 6 балами посідає останнє місце, у наступному турі команда Кобіна 29 листопада зіграє проти Ворскли. Шахтар 1 грудня прийме Рух.