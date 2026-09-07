Треба додавати: Вірт оцінив готовність Шахтаря до основного раунду Ліги чемпіонів

Колишній воротар Юрій Вірт переконаний, що футболісти Шахтаря чудово усвідомлюють, що рівень їх майбутніх суперників в основному раунді Ліги чемпіонів суттєво відрізняється від рівня опонентів, з якими вони грають в УПЛ.

Його слова наводить Sport.ua.

За словами футбольного експерта, "гірники" у поєдинку 5-го туру першості проти львівських Карпат (перемога 2:1) справили непогане враження попри те, що перший гол від Назарія Русина вибив команду Арди Турана із колії.

"Переконаний, що Шахтар прекрасно усвідомлює: Ліга чемпіонів – це зовсім інший клас учасників. Тому треба додавати. Вже перший візаві – ПСВ – у вчорашньому матчі Ередівізі з Аяксом довів, що вміє багато, й із ним буде важко", – сказав Вірт.

Наприкінці серпня 2026-го головний тренер донеччан оцінив готовність своєї команди до єврокубків. А от Олександр Караваєв переконаний, що у Шахтаря великі шанси вийти у плейоф ЛЧ.

Донецький колектив стартує в основному раунді ЛЧ-2026/27 виїзною грою проти ПСВ – 10 вересня о 19:45 (за київським часом).

Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді Ліги чемпіонів можна ознайомитися – тут.