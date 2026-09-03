Шахтар опублікував заявку на Лігу чемпіонів-2026/27
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Донецький Шахтар оприлюднив заявку команди з 29 гравців на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.
Заявка Шахтаря на Лігу чемпіонів-2026/27:
Воротарі:
- 23. Кіріл Фесюн
- 31. Дмитро Різник
- 34. Ростислав Баглай
Захисники:
- 4. Марлон Сантос
- 5. Валерій Бондар
- 13. Педро Енріке
- 16. Іраклі Азаров
- 17. Вінісіус Тобіас
- 18. Алаа Грам
- 20. Олександр Караваєв
- 22. Микола Матвієнко
Півзахисники:
- 6. Марлон Гомес
- 8. Дмитро Криськів
- 10. Педріньйо
- 11. Невертон
- 14. Ізакі Сілва
- 24. Віктор Цуканов
- 25. Габріель Карвалью
- 27. Олег Очеретько
- 29. Єгор Назарина
- 30. Аліссон
- 37. Лукас Феррейра
- 45. Денис Сметана
- 71. Раян Роберто
- 77. Глейкер Мендоза
- 99. Бруніньйо
Нападники:
- 2. Лассіна Траоре
- 9. Кауан Еліас
- 49. Лука Мейрелліш
Не потрапили до заявки такі гравці як Егіналду, Алан Маттурро та Простер Обах.
Шахтар розпочне боротьбу в Лізі чемпіонів-2026/27 10 вересня виїзним матчем проти ПСВ. Також підопічні Арди Турана зіграють проти Реала, Інтера, Спортинга, Фенербахче, Лейпцига, АЕКа та Слована.