Шахтар опублікував заявку на Лігу чемпіонів-2026/27

Донецький Шахтар оприлюднив заявку команди з 29 гравців на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Заявка Шахтаря на Лігу чемпіонів-2026/27:

Воротарі:

23. Кіріл Фесюн

31. Дмитро Різник

34. Ростислав Баглай

Захисники:

4. Марлон Сантос

5. Валерій Бондар

13. Педро Енріке

16. Іраклі Азаров

17. Вінісіус Тобіас

18. Алаа Грам

20. Олександр Караваєв

22. Микола Матвієнко

Півзахисники:

6. Марлон Гомес

8. Дмитро Криськів

10. Педріньйо

11. Невертон

14. Ізакі Сілва

24. Віктор Цуканов

25. Габріель Карвалью

27. Олег Очеретько

29. Єгор Назарина

30. Аліссон

37. Лукас Феррейра

45. Денис Сметана

71. Раян Роберто

77. Глейкер Мендоза

99. Бруніньйо

Нападники:

2. Лассіна Траоре

9. Кауан Еліас

49. Лука Мейрелліш

Не потрапили до заявки такі гравці як Егіналду, Алан Маттурро та Простер Обах.

Шахтар розпочне боротьбу в Лізі чемпіонів-2026/27 10 вересня виїзним матчем проти ПСВ. Також підопічні Арди Турана зіграють проти Реала, Інтера, Спортинга, Фенербахче, Лейпцига, АЕКа та Слована.