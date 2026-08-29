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Став відомий розклад Ліги чемпіонів: коли гратиме Шахтар

Микола Літвінов — 29 серпня 2026, 14:26
Став відомий розклад Ліги чемпіонів: коли гратиме Шахтар
UEFA

Став відомий розклад матчів донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Підопічні Арди Турана розпочнуть єврокубкову кампанію 10 вересня гостьовим поєдинком проти нідерландського ПСВ, а завершать виступи на етапі ліги 27 січня 2027 року домашньою грою проти мадридського Реала.

Календар матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів-2026/27 (за київським часом).

  • 1-й тур: 10 вересня 2026, 19:45 | ПСВ – Шахтар
  • 2-й тур: 14 жовтня 2026, 22:00 | Шахтар – АЕК
  • 3-й тур: 21 жовтня 2026, 22:00 | Інтер – Шахтар
  • 4-й тур: 3 листопада 2026, 19:45 | Шахтар – Спортинг
  • 5-й тур: 25 листопада 2026, 22:00 | Шахтар – Фенербахче
  • 6-й тур: 9 грудня 2026, 19:45 | Слован Братислава – Шахтар
  • 7-й тур: 20 січня 2027, 22:00 | РБ Лейпциг – Шахтар
  • 8-й тур: 27 січня 2027, 22:00 | Шахтар – Реал Мадрид

Нагадаємо, нещодавно "гірники" дізналися своїх суперників в основному етапі цьогорічної Ліги чемпіонів. Майбутніх суперників Шахтаря вже оцінив наставник команди Арда Туран, відзначивши їхні історичні досягнення.

Ознайомитися із повним розкладом етапом ліги у найпрестижнішому клубному турнірі Європи можна за цим посиланням. Окремий календар та розклад, сформований для кожної команди, доступний тут.

Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк

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