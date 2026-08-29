Став відомий розклад Ліги чемпіонів: коли гратиме Шахтар
Став відомий розклад матчів донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Підопічні Арди Турана розпочнуть єврокубкову кампанію 10 вересня гостьовим поєдинком проти нідерландського ПСВ, а завершать виступи на етапі ліги 27 січня 2027 року домашньою грою проти мадридського Реала.
Календар матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів-2026/27 (за київським часом).
- 1-й тур: 10 вересня 2026, 19:45 | ПСВ – Шахтар
- 2-й тур: 14 жовтня 2026, 22:00 | Шахтар – АЕК
- 3-й тур: 21 жовтня 2026, 22:00 | Інтер – Шахтар
- 4-й тур: 3 листопада 2026, 19:45 | Шахтар – Спортинг
- 5-й тур: 25 листопада 2026, 22:00 | Шахтар – Фенербахче
- 6-й тур: 9 грудня 2026, 19:45 | Слован Братислава – Шахтар
- 7-й тур: 20 січня 2027, 22:00 | РБ Лейпциг – Шахтар
- 8-й тур: 27 січня 2027, 22:00 | Шахтар – Реал Мадрид
Нагадаємо, нещодавно "гірники" дізналися своїх суперників в основному етапі цьогорічної Ліги чемпіонів. Майбутніх суперників Шахтаря вже оцінив наставник команди Арда Туран, відзначивши їхні історичні досягнення.
Ознайомитися із повним розкладом етапом ліги у найпрестижнішому клубному турнірі Європи можна за цим посиланням. Окремий календар та розклад, сформований для кожної команди, доступний тут.