Став відомий розклад Ліги чемпіонів: коли гратиме Шахтар

Став відомий розклад матчів донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Підопічні Арди Турана розпочнуть єврокубкову кампанію 10 вересня гостьовим поєдинком проти нідерландського ПСВ, а завершать виступи на етапі ліги 27 січня 2027 року домашньою грою проти мадридського Реала.

Календар матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів-2026/27 (за київським часом).

1-й тур: 10 вересня 2026, 19:45 | ПСВ – Шахтар

10 вересня 2026, 19:45 | ПСВ – 2-й тур: 14 жовтня 2026, 22:00 | Шахтар – АЕК

14 жовтня 2026, 22:00 | – АЕК 3-й тур: 21 жовтня 2026, 22:00 | Інтер – Шахтар

21 жовтня 2026, 22:00 | Інтер – 4-й тур: 3 листопада 2026, 19:45 | Шахтар – Спортинг

3 листопада 2026, 19:45 | – Спортинг 5-й тур: 25 листопада 2026, 22:00 | Шахтар – Фенербахче

25 листопада 2026, 22:00 | – Фенербахче 6-й тур: 9 грудня 2026, 19:45 | Слован Братислава – Шахтар

9 грудня 2026, 19:45 | Слован Братислава – 7-й тур: 20 січня 2027, 22:00 | РБ Лейпциг – Шахтар

20 січня 2027, 22:00 | РБ Лейпциг – 8-й тур: 27 січня 2027, 22:00 | Шахтар – Реал Мадрид

Нагадаємо, нещодавно "гірники" дізналися своїх суперників в основному етапі цьогорічної Ліги чемпіонів. Майбутніх суперників Шахтаря вже оцінив наставник команди Арда Туран, відзначивши їхні історичні досягнення.

Ознайомитися із повним розкладом етапом ліги у найпрестижнішому клубному турнірі Європи можна за цим посиланням. Окремий календар та розклад, сформований для кожної команди, доступний тут.