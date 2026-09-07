На такому рівні це неприпустимо: Вірт оцінив поразку Карпат від Шахтаря в УПЛ

Юрій Вірт оцінив перемогу донецького Шахтаря над Карпатами (2:1) в центральному матчі п'ятого туру УПЛ.

Його слова передає Sport.ua.

Львів'яни забили першими на стадіоні "Україна", проте не змогли набрати бодай одне очко. Фахівець назвав головні фактори такого результату.

"За мотиваційною складовою до господарів не може бути жодних питань. Вони також продумано комбінували, підтримували високий темп. Активно допомагав їм і 12-й гравець. Проте в таких напружених битвах багато важить, хто менше помиляється. Можливо, львів'яни й могли розраховувати на кращу долю, коли б не дитяча помилка стопера Жана Педрозу, який напризволяще залишив свою зону, і гості провели результативний контрвипад, а також позиційний промах Ростислава Ляха, який призвів до другого пропущеного м'яча. На такому рівні це неприпустимо", – сказав Вірт.

Зазначимо, що це була перша поразка Карпат у сезоні. Після неї "леви" опустилися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ із десятьма очками в активі.

У наступному турі підопічні Франа Фернандеса зіграють проти Колоса. "Гірники" ж піднялись на другу сходинку та після матчу Ліги чемпіонів прийматимуть Чорноморець.