Туран здивував заявою щодо готовності Шахтаря до Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив готовність своєї команди до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 після поразки в УПЛ від житомирського Полісся (0:2).

Його слова передає сайт "гірників".

27 серпня донеччани отримали своїх суперників у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. За підсумками жеребкування донецький клуб зіграює проти мадридського Реала, Інтера, Спортинга, ПСВ, Фенербахче, Лейпцига, АЕКа та Слована.

Турецький спеціаліст зробив неприємну заяву для уболівальників Шахтаря.

"Стосовно Ліги чемпіонів, на жаль, ми ще повністю не готові, і мушу бути чесним – авжеж, я не задоволений цим фактом. Іноді у футболі таке трапляється, коли ви виходите на певний рівень підготовки, й опісля може статися певний процес застрягання. Для нас важливо якомога швидше переступити цей етап та продовжити рухатися далі – назустріч зростанню та покращенню", – заявив Туран.

Арда наголосив, що у команди кульгає реалізація моментів, якої донеччанам якраз забракло у поєдинку проти "вовків" Руслана Ротаня.

Також наставник Шахтаря розповів, якою перевагою володіють опоненти "гірників" у Лізі чемпіонів. За словами Турана, такою є наявність власного домашнього стадіону, якої через війну в Україні позбавлений донецький колектив.

Натомість донеччани проводитимуть свої домашні зустрічі ЛЧ на лондонській арені "Стемфорд Бридж", яка є домашнім стадіоном Челсі.

"На жаль, з відомих обставин ми зараз позбавлені свого рідного дому, тому, вважаю, наш шлях у Лізі чемпіонів можна з такої ретроспективи вважати найтяжчим з тієї причини, що, на відміну від інших 35 команд у межах турніру, ми єдині, хто не має змоги приймати суперників на дійсно домашньому полі. Як я раніше казав, нам слід брати позитив із поразок, навіть коли вони такі болючі, як сьогодні (29 серпня – прим. ред.). Гра з Поліссям не була настільки поганою за своєю реалізацією, однак іноді бракувало того, аби зіграти в більш реалістичний футбол, і це неприпустимо в таких тяжких та насичених матчах, як сьогоднішнє дербі", – наголосив тренер Шахтаря.

Із розкладом ігор "гірників" в основному раунді ЛЧ можна ознайомитися – тут.

Відзначимо, що після поразки Шахтар відпустив львівські Карпати в одноосібні лідери турнірної таблиці УПЛ. Між командами різниця лише в один бал на користь "левів" Франа Фернандеса. Цікаво, що у Полісся також 9 набраних очок, як у підопічних Турана.

Попереду у Шахтаря виїзний матч проти Карпат (5 вересня о 18:00 за київським часом), гра в 1/16 фіналу Кубку України проти Вільхівців (9 вересня о 15:00), а вже 10 вересня "гірники" зіграють стартовий поєдинок у Лізі чемпіонів. Суперником українського гранду буде нідерландський ПСВ (о 19:45).