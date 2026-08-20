Ювентус відмовився від потенційного трансферу голкіпера збірної України – ЗМІ

Ювентус більше не розглядає варіант із можливим трансфером голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Лісабонський клуб запропонував "старій синьйорі" оренду українського воротаря на один сезон із опцією обов'язкового викупу за 35 мільйонів євро.

Однак такі фінансові забаганки здалися туринській команді неприйнятними. Ювентус не планував витрачати таку суму за 25-річного голкіпера збірної України.

18 серпня туринці орендували в англійського Тоттенгема воротаря збірної Італії Гульєльмо Вікаріо. Мова йшла про до кінця поточного сезону-2026/27 із опцією викупу за 8 мільйонів євро плюс 2 мільйони можливих бонусів.

Новий сезон Трубін розпочав у статусі резервного голкіпера "орлів". Він взяв участь лише у двох матчах кваліфікації Ліги Європи проти Санкт-Галлена. Наставник Бенфіки Марку Сілва вже прокоментував відсутність ігрової практики в Анатолія.

Нагадаємо, що українець виступає за португальський клуб із літа 2023-го, уклавши угоду до 30 червня 2028-го. Від моменту переходу відіграв за лісабонців 151 поєдинок, у яких пропустив 146 голів та провів 60 "сухих" ігор.