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Андерлехт з голом Сікана розгромив Кайрат у кваліфікації Ліги Європи

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 19:54
Андерлехт з голом Сікана розгромив Кайрат у кваліфікації Ліги Європи
UEFA

У четвер, 20 серпня, низкою матчів стартував 4-й раунд кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Зокрема, відкривали ігровий день Кайрат та Андерлехт. Розгромну перемогу на виїзді з рахунком 3:0 здобув бельгійський клуб, а один з голів у ворота господарів поля забив український нападник Данило Сікан.

Пізніше відбудеться ще 11 матчів. Зокрема, Трабзонспор Руслана Малиновського зіграє проти Ференцвароша, а Бенфіка українців Трубіна та Судакова поміряється силами з данським Орхусом.

Ліга Європи, кваліфікація
Четвертий раунд, перші матчі, 20 серпня

Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгія) 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 2 Оксанен (аг), 0:2 – 24 Амброрс, 0:3 – 45+1 Сікан

Вилучення: 38 – Широбоков (Кайрат)

  • М'єлбю (Швеція) – Зальцбург (Австрія)
  • Ягеллонія (Польща) – Іберія 1999 (Грузія)
  • Бешикташ (Туреччина) – Жальгіріс (Литва)
  • Егнатія (Албанія) – Ліллестрем (Норвегія)
  • Лех (Польща) – Тун (Швейцарія)
  • Трабзонспор (Туреччина) – Ференцварош (Угорщина)
  • Університатя Крайова (Румунія) – Арарат (Вірменія)
  • ОФІ Крит (Греція) – ЦСКА Софія (Болгарія)
  • Сінт-Трейден (Бельгія) – Омонія (Кіпр)
  • Црвена Звезда (Сербія) – Вікторія Пльзень (Чехія)
  • Бенфіка (Португалія) – Орхус (Данія)

Як відомо, у середу, 19 серпня, відбулася низка перших матчів фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

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