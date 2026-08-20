Андерлехт з голом Сікана розгромив Кайрат у кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 20 серпня, низкою матчів стартував 4-й раунд кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.
Зокрема, відкривали ігровий день Кайрат та Андерлехт. Розгромну перемогу на виїзді з рахунком 3:0 здобув бельгійський клуб, а один з голів у ворота господарів поля забив український нападник Данило Сікан.
Пізніше відбудеться ще 11 матчів. Зокрема, Трабзонспор Руслана Малиновського зіграє проти Ференцвароша, а Бенфіка українців Трубіна та Судакова поміряється силами з данським Орхусом.
Ліга Європи, кваліфікація
Четвертий раунд, перші матчі, 20 серпня
Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгія) 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 2 Оксанен (аг), 0:2 – 24 Амброрс, 0:3 – 45+1 Сікан
Вилучення: 38 – Широбоков (Кайрат)
- М'єлбю (Швеція) – Зальцбург (Австрія)
- Ягеллонія (Польща) – Іберія 1999 (Грузія)
- Бешикташ (Туреччина) – Жальгіріс (Литва)
- Егнатія (Албанія) – Ліллестрем (Норвегія)
- Лех (Польща) – Тун (Швейцарія)
- Трабзонспор (Туреччина) – Ференцварош (Угорщина)
- Університатя Крайова (Румунія) – Арарат (Вірменія)
- ОФІ Крит (Греція) – ЦСКА Софія (Болгарія)
- Сінт-Трейден (Бельгія) – Омонія (Кіпр)
- Црвена Звезда (Сербія) – Вікторія Пльзень (Чехія)
- Бенфіка (Португалія) – Орхус (Данія)
Як відомо, у середу, 19 серпня, відбулася низка перших матчів фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.