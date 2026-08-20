Андерлехт з голом Сікана розгромив Кайрат у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 20 серпня, низкою матчів стартував 4-й раунд кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Зокрема, відкривали ігровий день Кайрат та Андерлехт. Розгромну перемогу на виїзді з рахунком 3:0 здобув бельгійський клуб, а один з голів у ворота господарів поля забив український нападник Данило Сікан.

Пізніше відбудеться ще 11 матчів. Зокрема, Трабзонспор Руслана Малиновського зіграє проти Ференцвароша, а Бенфіка українців Трубіна та Судакова поміряється силами з данським Орхусом.

Ліга Європи, кваліфікація

Четвертий раунд, перші матчі, 20 серпня

Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгія) 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 2 Оксанен (аг), 0:2 – 24 Амброрс, 0:3 – 45+1 Сікан

Вилучення: 38 – Широбоков (Кайрат)

М'єлбю (Швеція) – Зальцбург (Австрія)

Ягеллонія (Польща) – Іберія 1999 (Грузія)

Бешикташ (Туреччина) – Жальгіріс (Литва)

Егнатія (Албанія) – Ліллестрем (Норвегія)

Лех (Польща) – Тун (Швейцарія)

Трабзонспор (Туреччина) – Ференцварош (Угорщина)

Університатя Крайова (Румунія) – Арарат (Вірменія)

ОФІ Крит (Греція) – ЦСКА Софія (Болгарія)

Сінт-Трейден (Бельгія) – Омонія (Кіпр)

Црвена Звезда (Сербія) – Вікторія Пльзень (Чехія)

Бенфіка (Португалія) – Орхус (Данія)

Як відомо, у середу, 19 серпня, відбулася низка перших матчів фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.