У нас чесні та відкриті відносини: тренер Бенфіки – про втрату місця Трубіна в основному складі

Наставник Бенфіки Марку Сілва висловився щодо відсутності ігрової практики в Анатолія Трубіна після розгромної перемоги над Каса Пією (7:0) в чемпіонаті Португалії.

Його слова передає пресслужба "орлів".

Журналіст на пресконференції звернув увагу, що українець практично ніяк не відреагував на жоден із голів. Він запитав у тренере, чи вплинула на воротаря втрата місця в основному складі:

"Знову те саме, знову те саме… Давайте по черзі. Ви перебуваєте в набагато кращому становищі, ніж я, бо маєте доступ до камер і всього іншого. Зазвичай у той момент я стою спиною до своїх гравців і не бачу, як вони святкують голи. Тепер я вже набагато краще знаю Трубіна, ніж знав його півтора місяця тому, але я не знаю, як він святкував голи, коли стояв у воротах: чи святкував бурхливо, чи стримано, чи був дуже емоційним. Якщо переглянете попередні матчі, то ви зрозумієте, як він святкував. Я цього не знаю та не збираюся порівнювати. А мене здивувало б, якби Трубін зараз не був засмучений і не відчував розчарування. Це мене дуже здивувало б, чесно кажучи. Для мене те, що Трубіну зараз сумно або він засмучений, – це абсолютно нормальна ситуація".

Тренер додав, що для нього важливо те, що Трубін після гри прийде на базу та продовжуватиме працювати. Він переконаний у професіоналізмі українця.

"Анатолій засмучений, йому сумно – він був основним воротарем Бенфіки протягом останніх трьох сезонів. Він дуже добре та наполегливо працював і знає, що має продовжувати в тому ж дусі. А якщо зараз він не виглядає задоволеним, то я на його місці, мабуть, теж не виглядав би… Чи розмовляли ми щодо цієї ситуації? Звичайно, я не буду розповідати про розмови, які веду з нашими гравцями, – говорю я з ними про це чи ні. Трубін уже досить добре мене знає та знає, як усе працює. У нас абсолютно чесні та відкриті відносини", – сказав Сілва.

Зазначимо, що 25-річний голкіпер четвертий матч поспіль провів на лаві запасних Бенфіки. Після зміни тренера українець лише двічі виходив у стартовому складі "орлів" в офіційних матчах нового сезону.

Анатолій виступає за португальців із 2023 року. Загалом він зіграв за Бенфіку 151 поєдинок, у яких пропустив 146 голів і 60 разів залишав свої ворота "сухими".

Чинний контракт Трубіна розрахований до завершення сезону-2027/28. Угода містить клаусулу в розмірі близько 100 мільйонів євро.