Бенфіка підпише іменитого хавбека Баварії

Португальський півзахисник мюнхенської Баварії Жоау Пальїнья продовжить кар'єру в Бенфіці.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби узгодили умови повноцінного трансферу. Баварія отримає за 31-річного хавбека 14 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. В найближчі 24 години клуби обміняються всіма необхідними документами.

Попередній сезон Пальїнья провів на правах оренди в Тоттенгемі, проте лондонці його не викупили. На рахунку португальця 7 голів і 3 асисти в 45 матчах за "Шпор" у всіх турнірах.

Раніше Пальїньєю цікавилася Астон Вілла, проте англійський клуб не зумів домовитися з Баварією. Окрім Тоттенгема та Баварії, хавбек у своїй кар'єрі також виступав за Спортинг, Морейренсе, Белененсеш, Брагу та Фулгем. Відзначився 2 голами в 37 матчах за збірну Португалії.