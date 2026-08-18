Ювентус підписав голкіпера збірної Італії

Голкіпер Тоттенгема та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо став гравцем туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27 із опцією викупу за 8 мільйонів євро плюс 2 мільйони можливих бонусів.

Таким чином, Вікаріо повертається в італійський футбол після трьох років у Тоттенгемі. Влітку 2023 року лондонський клуб віддав за нього Емполі 18,5 мільйона євро.

За цей час 29-річний голкіпер провів у формі "шпор" 117 матчів, у яких пропустив 170 голів та 29 разів залишив ворота на "замку". У складі лондонців виграв Лігу Європи у сезоні-24/25.

Також Вікаріо захищав кольори Венеції, Удінезе, Кальярі та Перуджі. Провів 5 матчів за збірну Італії, де має статус дублера Джанлуїджі Доннарумми.