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Ювентус підписав голкіпера збірної Італії

Олег Дідух — 18 серпня 2026, 17:26
Ювентус підписав голкіпера збірної Італії
Гульєльмо Вікаріо
ФК Ювентус

Голкіпер Тоттенгема та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо став гравцем туринського Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27 із опцією викупу за 8 мільйонів євро плюс 2 мільйони можливих бонусів.

Таким чином, Вікаріо повертається в італійський футбол після трьох років у Тоттенгемі. Влітку 2023 року лондонський клуб віддав за нього Емполі 18,5 мільйона євро.

За цей час 29-річний голкіпер провів у формі "шпор" 117 матчів, у яких пропустив 170 голів та 29 разів залишив ворота на "замку". У складі лондонців виграв Лігу Європи у сезоні-24/25.

Також Вікаріо захищав кольори Венеції, Удінезе, Кальярі та Перуджі. Провів 5 матчів за збірну Італії, де має статус дублера Джанлуїджі Доннарумми.

Тоттенгем Ювентус Гульєльмо Вікаріо

Ювентус

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