Левченко – про травму Зінченка: Це справжній удар для всього українського футболу

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відреагував на травму Олександра Зінченка, яка вибила його з гри до кінця поточного сезону-2025/26.

Його слова наводить VoetbalPrimeur.

Експівзахисник розповів, що отримав запрошення від Олександра на матч Аякса проти Фортуни, у якому він отримав ушкодження вже на 6-й хвилині зустрічі, але не зміг бути присутнім на поєдинку.

"Це жахливо. Спершу думаєш: що може піти не так? Емоційно це була досить невинна ситуація. Але коли я це побачив, особливо те, як він упав і закричав, я не міг уявити, що це симуляція. Я знаю Алекса як бійця, і я одразу зрозумів: тут щось не так", – сказав ексгравець.

Левченко зауважив, наскільки Зінченко був вмотивованим та хотів перебратись в амстердамський клуб, що у підсумку й сталось. За його словами, представники "божих синів", їх уболівальники сильно розчарувались через болюче ушкодження українця, який травмувався вже у своєму другому поєдинку за нідерландців.

"Я шокований, мені боляче, і я співчуваю йому. Алекс також є дуже важливим гравцем для збірної України. Особливо з урахуванням його організаторських здібностей та досвіду. Багато гравців його цінують. Це справжній удар для всього українського футболу", – відповів Євген.

Нагадаємо, що на Зінченка, який уклав контракт із Аяксом до кінця цього сезону, чекатиме операція. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк оцінив ушкодження Олександра, назвавши ймовірний термін відновлення. За його прогнозами, український футболіст пробуде поза грою протягом 10-12 місяців.

29-річний універсальний гравець прокоментував свою травму, а спортивна спільнота підтримала Олександра.

Нагадаємо, що Зінченко вчергове не допоможе збірній України. Команда Сергія Реброва 26 березня зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. Також помічником "синьо-жовтих" не буде нападник Роми Артем Довбик, який теж переніс хірургічне втручання.