Зінченко вперше відреагував на травму, через яку він вилетів до кінця сезону

Футболіст Аякса Олександр Зінченко прокоментував свою травму коліна.

Він зробив це на своїй сторінці в Instagram.

Українець заявив, що надзвичайно сильно засмучений. Він відчуває провину перед своїм новим клубом, але не опускає руки та чекає на повернення у футбол.

"Спустошений. Все ще не можу повірити в те, що сталося. З першого ж дня у цьому дивовижному футбольному клубі та серед людей, що мене оточують, я знову почав почуватися щасливим і повернув собі усмішку на полі. Від щирого серця мені справді шкода, і я відчуваю провину перед клубом, але, на жаль, ми не можемо тримати подібні ситуації під контролем. Я прийму цей виклик і пройду через нього разом зі своїм найбільшим життєвим досягненням – моєю сім'єю. Я повернуся скоро та стану ще сильнішим", – написав Зінченко.

Раніше Аякс повідомив, що Олександр вибув до кінця сезону через травму. Попереду на нього очікує операція.

За прогнозом спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, українець пропустить 10-12 місяців. Саме стільки триватиме відновлення, якщо Зінченку оперуватимуть "хрести".

Нагадаємо, що Олександр став гравцем Аякса 1 лютого. 29-річний гравець встиг зіграти за амстердамців лише 20 хвилин у двох матчах, не відзначившись результативними діями.