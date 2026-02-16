Зінченко більше не зіграє в поточному сезоні: гравцю збірної України знадобиться операція

Захисник Аякса Олександр Зінченко вибув на тривалий період через травму, яку отримав на початку домашнього матчу проти Фортуни на стадіоні "Йоган Кройф Арена".

Про це повідомив офіційний сайт амстердамського клубу.

"Після обстеження в лікарні з'ясувалося, що гравцеві необхідне хірургічне втручання. Операцію проведуть найближчим часом. Після цього 29-річного гравця збірної України очікує тривалий період реабілітації, тож цього сезону він більше не зіграє", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко став гравцем Аякса 1 лютого 2026 року. Орендна угода була розрахована до кінця поточного сезону.

Універсальний 29-річний гравець встиг зіграти лише 20 хвилин у двох матчах, не відзначившись результативними діями.

Першу частину сезону-2025/26 українець провів у Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів. Проте "лісники" достроково розірвали орендну угоду.

Після новин з лазарету Аякса Зінченко точно не зможе допомогти збірній України в матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня.