Зірковий півзахисник Реала може стати одноклубником Зінченка – інсайдер

Микола Літвінов — 17 квітня 2026, 01:00
Дані Себальйос
Нідерландський Аякс виявляє інтерес до трансферу 29-річного півзахисника мадридського Реала Дані Себальйоса.

Про це повідомляє інсайдер Маттео Моретто.

За його інформацією, амстердамський клуб розглядає можливість підписання футболіста. Трансферна вартість гравця складає 8 мільйонів євро, а його чинна угода з мадридцями розрахована до 30 червня 2027 року (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні Себальйос провів 22 матчі, з яких лише у 7 вийшов стартовому складі, загалом відігравши 810 хвилин без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Дані Себальйос може покинути Реал під час літнього трансферного вікна через нестабільну форму, травми та брак ігрового часу. 

Аякс Реал Мадрид Футбольні трансфери Дані Себальйос

