Одноклубник Циганкова та Ваната може замінити Зінченка в Аяксі

Нідерландський захисник Жирони Дейлі Блінд може замінити Олександра Зінченка в Аяксі.

Про це повідомляє Soccernews.nl.

З початку лютого поточного року Зінченко є гравцем Аякса, проте встиг взяти участь лише у 2 матчах за нідерландський клуб, після чого порвав хрестоподібну зв'язку коліна. Орієнтовні терміни відновлення – 8 – 12 місяців, це означає, що Зінченко пропустить і старт наступного сезону.

Орендна угода Зінченка з Аяксом розрахована до кінця поточного сезону, після того у амстердамського клубу буде можливість підписати Олександра вільним агентом.

Проте поки що керівництво Аякса не спішить ухвалювати рішення щодо майбутнього Зінченка. Вони хочуть поспостерігати за тим, як проходитиме відновлення гравця. Якщо воно затягуватиметься – Аякс шукатиме інші опції на позицію лівого захисника.

Одна із них – підписання захисника Жирони Дейлі Блінда, який наприкінці сезону також стане вільним агентом. Раніше він уже виступав за Аякс у 2008 – 2014 і 2018 – 2023 роках.