Теплі слова від колег та українців: як світовий спорт підтримав Зінченка на тлі травми

Захисник Аякс та збірної України Олександр Зінченко зазнав серйозної травми у матчі 23-го туру Ередивізі. Футболіст отримав ушкодження коліна та був замінений уже на шостій хвилині зустрічі. Після обстеження стало відомо, що гравцеві знадобиться операція.

Проте справа не лише у хірургічному втручанні. За словами відомого спортивного лікаря, українець точно залишиться без футболу майже на рік.

Новина миттєво викликала резонанс у футбольному світі. Під дописом Зінченка в Instagram з'явилися десятки повідомлень підтримки від партнерів, друзів та відомих спортсменів.

Серед перших відгукнулися партнери по національній команді – Роман Яремчук, Єгор Ярмолюк, Ілля Забарний та Артем Довбик. Теплі слова залишили і нинішні одноклубники українця з Аякса.

Не залишилися осторонь і футболісти Арсенала, де Зінченко раніше виступав. Повідомлення підтримки написали Вільям Саліба, Віктор Дьокереш, Деклан Райс, Мікель Меріно, а також легендарний Жилберто Сілва.

Із табору Манчестер Сіті підтримку висловив Джек Гріліш, який надіслав українцю сині серця.

Слова підтримки також пролунали поза футбольною спільнотою – від французького тенісиста Гаеля Монфіса, чоловіка Еліни Світоліної, а також від відомого інсайдера Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Зінченко став гравцем Аякса 1 лютого 2026 року. Орендна угода була розрахована до кінця поточного сезону. Універсальний 29-річний гравець встиг зіграти лише 20 хвилин у двох матчах, не відзначившись результативними діями.

Першу частину сезону-2025/26 українець провів у Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів. Проте "лісники" достроково розірвали орендну угоду.