Теплі слова від колег та українців: як світовий спорт підтримав Зінченка на тлі травми

Богдан Войченко — 17 лютого 2026, 09:55
Захисник Аякс та збірної України Олександр Зінченко зазнав серйозної травми у матчі 23-го туру Ередивізі. Футболіст отримав ушкодження коліна та був замінений уже на шостій хвилині зустрічі. Після обстеження стало відомо, що гравцеві знадобиться операція.

Проте справа не лише у хірургічному втручанні. За словами відомого спортивного лікаря, українець точно залишиться без футболу майже на рік.

Новина миттєво викликала резонанс у футбольному світі. Під дописом Зінченка в Instagram з'явилися десятки повідомлень підтримки від партнерів, друзів та відомих спортсменів.

Серед перших відгукнулися партнери по національній команді Роман Яремчук, Єгор Ярмолюк, Ілля Забарний та Артем Довбик. Теплі слова залишили і нинішні одноклубники українця з Аякса.

Не залишилися осторонь і футболісти Арсенала, де Зінченко раніше виступав. Повідомлення підтримки написали Вільям Саліба, Віктор Дьокереш, Деклан Райс, Мікель Меріно, а також легендарний Жилберто Сілва.

Із табору Манчестер Сіті підтримку висловив Джек Гріліш, який надіслав українцю сині серця.

Слова підтримки також пролунали поза футбольною спільнотою від французького тенісиста Гаеля Монфіса, чоловіка Еліни Світоліної, а також від відомого інсайдера Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Зінченко став гравцем Аякса 1 лютого 2026 року. Орендна угода була розрахована до кінця поточного сезону. Універсальний 29-річний гравець встиг зіграти лише 20 хвилин у двох матчах, не відзначившись результативними діями.

Першу частину сезону-2025/26 українець провів у Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів. Проте "лісники" достроково розірвали орендну угоду.

