Довбик переніс операцію

Центрофорвард збірної України та італійської Роми Артем Добик переніс хірургічне втручання.

Про це він повідомляє у своєму інстаграмі.

"Травми – це частина гри. Зосереджений на відновленні та поверненні ще сильнішим. Дякую за всю вашу підтримку – це дуже багато значить. До скорої зустрічі"

Нагадаємо, 6 січня Довбик отримав травму зв'язок стегна під час матчу Серії А проти Лечче (перемога 2:0). Спершу прогнозувалося, що 28-річний українець пропустить 2-3 тижні.

Проте після повторних обстежень лікарі дійшли висновку, що травма Довбика серйозніша, ніж прогнозувалося спочатку. Українському нападнику знадобиться операція.

Очікується, що відновлення після неї займе щонайменше два місяці. Повернення Довбика на поле очікується наприкінці березня або на початку квітня. Його участь у березневих матчах збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026 малоймовірна.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 3 голи та 2 асисти в 17 матчах за Рому в усіх турнірах.