Не стане проблемою для збірної України: ексгравець Шахтаря оцінив ймовірну втрату Зінченка перед плейоф відбору на ЧС-2026

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Сергій Ковальов (200 ігор) висловився про травму Олександра Зінченка напередодні плейоф відбору чемпіонату світу-2026 для збірної України.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Sport.ua.

Українець травмувався вже у своєму другому матчі за Аякс. Зінченко провів на полі лише 6 хвилин та був замінений у грі проти Фортуни (звитяга 4:1). Спортивний лікар Дмитро Бабелюк припустив, що це може бути ушкодження "хрестів" або медіальної зв'язки коліна.

За словами ексфутболіста, можлива втрата Зінченка не буде нерозв'язаною проблемою для команди Сергія Реброва. Ковальов пригадав, що Олександр вже пропускав попередні матчі "синьо-жовтих", наголосивши на низькому ігровому тонусі ще в англійському Ноттінгемі.

"На мій погляд, це не стане нерозв'язною проблемою для збірної України. В останніх матчах за збірну України Олександр не брав участі через травму, та й практики у Ноттінгем Форест у нього було дуже мало. І зараз, як тільки він перейшов в Аякс, як тут же отримав травму. У національній команді, думаю, вже знають, як замінити колись незамінного виконавця", – сказав Ковальов.

Також асистент головного тренера запорізького Металурга прокоментував схильність Зінченка до ушкоджень останнім часом. На його думку, тут мають місце якісь внутрішні причини гравця, які не виходять за рамках неймовірно складних навантажень у тренувальному процесі.

Ковальов запевнив, що Зінченка у збірній України міг би замінити капітан київського Динамо Віталій Буяльський, який вміє віддати тонку передачу або заключний пас.

Нагадаємо, що Ковальов провів у футболці збірної України 10 матчів (1 гол). Востаннє грав за національну команду ще у 2000-му році, коли провів тайм у товариському поєдинку проти Болгарії (перемога 1:0).

Натомість за спиною Зінченка вже 75 зустрічей за "синьо-жовтих" (12 м'ячів і 7 асистів). Востаннє Олександр брав участь за збірну у кваліфікації до ЧС-2026. Універсальний футболіст відіграв 84 хвилини у матчі проти Азербайджану, який закінчився нічиєю 1:1. Після чого пропустив решту відбіркових ігор до Мундіалю.

Збірна України 26 березня зіграє у плейоф відбору на ЧС-2026. Півфінал проти Швеції розпочнеться о 21:45 (за Києвом). Переможець поєдинку вийде на тріумфатора пари Албанія – Польща. Фінал плейоф запланований на 31 березня.