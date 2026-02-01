Зінченко став гравцем Аякса

Гравець збірної України Олександр Зінченко перейшов з лондонського Арсенала в нідерландський Аякс.

Про це інформує пресслужба клубу.

Контракт Зінченка з амстердамським клубом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26 (до 30 червня 2026 року). За попередньою інформацією від авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 1,5 млн євро, також передбачені додаткові виплати пов'язані з Лігою чемпіонів.

Ready to play for Ajax.



Welcome, Oleksandr Zinchenko! ❌❌❌ pic.twitter.com/yyk9IWNicY — AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2026

29-річний лідер збірної України у своїх соцмережах зворушливо попрощався з червоною частиною Лондона.

"До "канонірів". Я ніколи не забуду, як ви мене прийняли. Досі пам'ятаю, як у мене мурашки побігли по шкірі під час першого матчу, коли я почув ваше "Always beli iieeeve". Я навіть мріяти про таке не міг", – написав Олександр.

У своєму зверненні українець подякував команді, тренерському штабу та уболівальникам лондонського клубу.

Зінченко виступав за Арсенал з літа 2022 року, перейшовши до клубу з Манчестер Сіті за 35 млн євро. За цей час українець провів 91 гру за "канонірів", забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

Проте першу частину сезону-2025/26 Олександр провів в оренді в Ноттінгем Форест, за який відіграв 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Напередодні клуби розірвали орендну угоду.

Також за спиною Зінченка є досвід виступів у Нідерландах. Протягом 2016 року Олександр грав в оренді за ПСВ (17 ігор, 4 асисти). За збірну України він зіграв 75 поєдинків, забивши 12 голів.

Зазначимо, що у турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає 3 місце, відстаючи від лідера чемпіонату ПСВ на 16 очок.