Амстердамський Аякс став жертвою хакерської атаки. Зловмисники зламали систему безпеки офіційного сайту нідерландського клубу.

Про це повідомляє NL Times.

Завдяки цій атаці зловмисники отримали доступ до особистих даних понад 300 тисяч зареєстрованих фанатів Аякса. Також атака могла зробити непридатними 42 тисячі сезонних абонементів на домашні матчі команди. Окрім цього, могли бути змінені дані 538 вболівальників, які отримали заборону на відвідування стадіону.

Аякс підтвердив факт кібератаки та подав заяву в поліцію. Правоохоронні органи наразі проводять розслідування даного злочину.

Нагадаємо, за Аякс наразі виступає українець Олександр Зінченко. На початку березня Аякс призначив нового головного тренера, яким став Оскар Гарсія.