Підтвердилось найгірше: спортивний лікар спрогнозував терміни відновлення Зінченка

Захисник Аякса та збірної України Олександр Зінченко ризикує не відновитися до старту наступного сезону.

Про це повідомив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Відновлення після операції може скласти від 10 до 12 місяців. У зв'язку з цим футболіст може не відновитися до початку сезону-2026/27.

"Таки підтвердилося найгірше. Скоріш за все, Саші таки оперуватимуть хрести, адже травма бокової звʼязки у більшості випадків не вимагає операції. Відновлення від таких операцій у сучасному світі займає від 10 до 12 місяців. Раніше було 6-8, але дослідили, що ризик рецидивів і суміжних травм доволі високий, тому трохи довше працюють над профілактикою. Якщо це таки хрести і пластика звʼязки, то є вірогідність, що ми побачимо його на полі не раніше, аніж наступної зими", – розповів Бабелюк.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко став гравцем Аякса 1 лютого 2026 року. Орендна угода була розрахована до кінця поточного сезону.

Універсальний 29-річний гравець встиг зіграти лише 20 хвилин у двох матчах, не відзначившись результативними діями.

Першу частину сезону-2025/26 українець провів у Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів. Проте "лісники" достроково розірвали орендну угоду.

Після новин з лазарету Аякса Зінченко точно не зможе допомогти збірній України в матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня.