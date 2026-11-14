Влаштує лише перемога: Буряк – про матч збірної України з Північною Ірландією

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від виїзного поєдинку 5-го туру Ліги націй проти Північної Ірландії.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Ми усі чекаємо на реванш: і вболівальники, і футбольна громадськість. Всі сподіваємося, що Україна дасть бій Північній Ірландії та вивезе з Белфасту три очки, які вкрай потрібні нам, але... Чудово розумію, що складно буде нашим хлопцям, бо протистоятиме їм навчена, скажімо так, бойова команда. Просто так нам три очки ніхто не подарує, а Україні потрібна лише перемога, бо ж нічия поставить хрест на наших сподіваннях (на перше місце). Ситуація дуже непроста...", – сказав він.

Фахівець вважає, що кадрові втрати "синьо-жовтих" не є критичними.

"Усі ці гравці, які б мали приїхати з Європи, на жаль, майже не грають у своїх клубах. Тому не можу сказати, що це дуже серйозні втрати", – зазначив тренер.

Буряк підкреслив вирішальний статус найближчого поєдинку для подальшої турнірної боротьби.

"Я не екстрасенс, тому говорити про те, що Україна зачепиться чи не зачепиться за друге, чи перше місце не буду. На нашу команду очікує дві дуже складні гри. Якщо ми хочемо виходити з групи – зобов'язані перемагати. Тільки так. Жоден інший результат, крім перемоги нікого цікавити не буде. Це – ключова гра. Нас не влаштовує навіть нічия. Чи перетвориться гра проти Грузії у разі поразки чи нічиєї з Північною Ірландією на тренування з підвищеною відповідальністю? Мабуть, так", – підсумував Буряк.

Зазначимо, що матч відбудеться 14 листопада у Белфасті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

Після чотирьох турів Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, маючи вісім очок в активі. Україна набрала чотири залікові бали та поки розташовується на третій сходинці.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше скептичний прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.