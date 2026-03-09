Такі атлети в Динамо ще не грали: Буряк порівняв Пономаренка з легендами клубу

Колишній головний тренер Динамо та збірної України Леонід Буряк оцінив гру форварда Матвія Пономаренка та порівняв його з легендарними нападниками минулого.

Слова 72-річного фахівця цитує Український футбол.

На думку Буряка, 20-річний нападник помітно прогресує, забиваючи в кожному поєдинку.

"Що можу сказати: дуже перспективний форвард є в Динамо. Пономаренко багато забивав у U-19, а тепер переніс свою результативність і на матчі за першу команду. Хлопець отримав довіру від тренерського штабу й тепер віддячує, забиваючи вже стільки матчів поспіль важливі голи. Я радий, що в нього все виходить. Тим більше, що Пономаренко в цій грі міг і більше забивати, але десь не влучив, десь чого не вистачило. Але помітно, що він зростає та прогресує", – сказав Буряк.

Пономаренко за своїми якостями відрізняється від легендарних форвардів Динамо минулих років, не нагадуючи жодного з них.

"У нас були Блохін, Онищенко, Бєланов – це футболісти, які володіли божевільною швидкістю. Такі атлети, як Матвій, враховуючи його фактуру та антропометричні дані, у нас в атаці не грали. Я думаю, що Пономаренко – це нова глава київського Динамо", – резюмував Буряк.

Нагадаємо, що Пономаренко став героєм поєдинку 19 туру проти Полісся (1:2), оформивши дубль.

У поточному сезоні Матвій забив за Динамо 8 голів у 14 матчах, в тому числі 7 у чемпіонаті України.