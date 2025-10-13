Я з Лобановським місяць не вітався: Буряк – про конфлікт між Шовковським та Ярмоленком
Шовковський та Ярмоленко
Динамо
Колишній наставник Динамо Леонід Буряк не хоче коментувати чутки про конфлікт між головним тренером киян Олександром Шовковським та легендою клубу Андрієм Ярмоленком.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Це питання не до мене, я не звик коментувати чутки. Це вам треба питати у Шовковського і Ярмоленка. Я так само, як і ви, прочитав цю інформацію у ЗМІ. Не треба виносити сміття із сім’ї. Я ж не буду публічно говорити про сварку із дружиною, а Динамо – це і є сім’я.
Звичайно, у кожного футболіста можуть бути образи. В основі грає 11 людей, а десять сидить в запасі. У мій час також таке було. Бувало, що я з Лобановським по місяцю не вітався, бо мав свою позицію. Потім Валерій Васильович підійшов, вибачився, обійняв мене і сказав, що був не правий", – сказав Буряк.
Нагадаємо, Шовковський, відповідаючи на запитання про відсутність Ярмоленка в заявці на матч проти Металіста 1925, повідомив, що гравець покинув розташування команди з особистих причин. Це породило чутки про конфлікт між ними.
Раніше екстренер Динамо Йожеф Сабо заявив, що це ненормальна ситуація. Схожу думку висловив і колишній гравець "біло-синіх" Денис Бойко.
Нагадаємо, матч проти Металіста 1925 завершився з рахунком 1:1. Це четверта поспіль нічия для Динамо в чемпіонаті України.