Було чітко видно руку справжніх спеціалістів: легенда Динамо назвав найкращих тренерів ЧС-2026

Леонід Буряк висловився щодо роботи головних тренерів на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Український футбол.

Він заявив, що було чимало спеціалістів, які залишили приємне враження та по максимуму розкрили потенціал своїх команд. Експерт виділив трійку найкращих для себе.

"Хто з тренерів на цьому чемпіонаті світу мені найбільше імпонував? Було дуже багато хороших фахівців. І тренер іспанців де ла Фуенте, і наставник Аргентини Скалоні, і тренер Норвегії Сольбаккен. У їхній роботі була помітна чітка тренерська думка і те, в який саме футбол вони та їхні підопічні хочуть грати. Турнір вийшов видовищним, і було чітко видно руку справжніх спеціалістів", – сказав Буряк.

Зазначимо, що перші двоє довели свої збірні до фіналу, де тріумфувала в додатковий час "Фурія Роха". Норвежці ж дійшли до 1/4 фіналу, вибив у плейоф, зокрема, Бразилію (2:1).

Нагадаємо, що Луїс де ла Фуенте встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу. Він став найстаршим тренером в історії, який тріумфував на мундіалях.