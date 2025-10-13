Я не люблю таких футболістів: Буряк – про кадрові рішення Реброва у збірній України

Екстренер збірної України Леонід Буряк оцінив гру півзахисника Металіста 1925 Івана Калюжного у національній команді.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Чи потрібно проти Азербайджану випускати Калюжного, адже відбирати стільки м’ячів, як проти Ісландії, вже не доведеться? Я не знаю, чим він займається на полі. Я і в Реброва спитав: "Що він робить?". Тоді й Степаненка потрібно повернути у збірну. Так, він забиває і приводи для розмов є, але я не люблю таких футболістів, які б’ють і хапають, потім б’ють і знову хапають. Проте у збірній повинні бути й такі гравці. Калюжний грає так само як у свій час Степаненко", – сказав він.

Водночас тренер відзначив гру Очеретька у матчі проти Ісландії.

"Той же Очеретько, який вийшов на заміну, мені сподобався більше. Він виконує ті ж самі функції, але на порядок вищий у плані майстерності. Але то таке діло. Якщо Калюжний у кожній грі буде забивати, то нехай грає", – сказав Буряк.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Раніше "жовто-сині" оголосили заявку на матч проти Азербайджану.