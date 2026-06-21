Забити його тут, коли моя мама та родина сидять на трибунах, – це мрія: Ямал оцінив дебютний гол на чемпіонаті світу

Вінгер збірної Іспанії та каталонської Барселони Ламін Ямал заявив, що з забитим м'ячем у ворота Саудівської Аравії у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року здійснилася його мрія.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Я завжди мріяв потрапити на чемпіонат світу, і забити гол у своєму першому матчі в стартовому складі – це справжня мрія. Минулий чемпіонат світу я дивився з класу, тож забити гол тут, коли моя мама та родина сидять на трибунах, – це мрія, що збулася".

Також 18-річний нападник прокоментував свою заміну на початку другого тайму, зазначивши, що такий розвиток подій був заздалегідь запланований.

"Такий і був план – зіграти половину матчу, трохи відпочити, але насамперед допомогти команді. У першому матчі ми не показали себе з найкращого боку, все було інакше, але тепер ми набрали хід і прагнемо більшого. Все склалося так, як ми хотіли – перевага 3:0 дозволила мені відпочити, тож все було ідеально. Нічия в матчі, який, як ти знаєш, мав би виграти, – це боляче. Це змусило нас багато задуматися і допомогло підійти до цього матчу саме так, як ми хотіли".

Нагадаємо, що Іспанія оформила розгром 4:0 у матчі із Саудівською Аравією. Окрім Оярсабаля та Ямала, відзначився автоголом Тамбакті. Після цього поєдинку підопічні де ла Фуенте посіли перше місце у групі H.

Наступний поєдинок на цьогорічній світовій першості іспанці проведуть проти Уругваю 27 червня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 (за київським часом).

Зауважимо, що Ламін Ямал повернувся до тренувального процесу з основною командою збірної Іспанії перед початком цьогорічної світової першості, проте провів на полі лише 19 хвилин у першому матчі "Фурії Рохи" на мундіалі проти Кабо-Верде, який закінчився нульовою нічиєю.

Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги в матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти, через що пропустив останні 6 турів внутрішнього чемпіонату та два товариських поєдинки збірної Іспанії, які проходили у межах підготовки до майбутнього мундіалю.