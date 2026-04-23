Ямал не зіграє за Барселону до кінця сезону

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал через травму, яку він отримав у матчі з Сельтою (1:0), не зможе допомогти своїй команді до завершення сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

За результатами медичного обстеження в іспанця діагностовано ушкодження двоголового м'яза стегна лівої ноги. У клубі повідомили, що футболіст обійдеться без хірургічного втручання.

Він проходитиме консервативне лікування. Очікується, що Ламін має встигнути відновитись до чемпіонату світу та буде доступний для тренерського штабу "Фурії Рохи".

Зазначимо, що в нинішній кампанії Ямал провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 24 голи та віддав 18 асистів.