Зірка Барселони пропустить матч проти Кабо-Верде на ЧС-2026

Зірка Барселони Ламін Ямал не гратиме в першому матчі збірної Іспанії проти Кабо-Верде на чемпіонаті світу-2026 з футболу. Про це повідомив головний тренер Луїс де ла Фуенте.

Його слова наводить Marca.

"Дайте мені самому вирішити, гаразд? Він у хорошій формі і підійшов до турніру саме в кондиціях, на які ми розраховували. З ним усе гаразд, як і з іншими гравцями, які мали певні проблеми зі здоров'ям. Усі готові вийти на поле, але ця трійка (Муньйос, Ніко та Ямал) не гратиме з перших хвилин. Побачимо, як розгортатиметься матч".

Фахівець також позитивно оцінив тренування команди.

"Тренувальний процес пройшов саме так, як ми і планували. Іноді ти починаєш сумніватися у своїх рішеннях, тому що хлопці настільки круті, що не перестають дивувати, але наш план на гру залишається незмінним".

Окремо тренер відзначив велике бажання Ямала повернутися на поле.

"Ми чітко дотримуємося рекомендацій медичного штабу Барселони та наших лікарів. Вони підтверджують, що він готовий зіграти проти Кабо-Верде без жодного ризику. Звісно, у футболі ніколи не знаєш, що може трапитися. На повні 90 хвилин його не вистачить, але на певний час – так, хоча точну кількість хвилин я назвати не можу. Він у чудовій формі, щоб увійти в гру по ходу матчу, і лікарі повністю солідарні з цим рішенням".

Нагадаємо, що Ламін Ямал повернувся до тренувального процесу з основною командою збірної Іспанії.

Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги в матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти, через що пропустив останні 6 турів внутрішнього чемпіонату та два товариських поєдинки збірної Іспанії, які проходили у межах підготовки до майбутнього мундіалю.

У ЗМІ ширилась інформація, що через пошкодження 18-річний нападник не зможе допомогти команді у двох стартових матчах на ЧС-2026.

Відзначимо, що у межах групового етапу на чемпіонаті світу "Фурія Роха" зустрінеться з Кабо-Верде (15 червня о 19:00 за київським часом), Саудівською Аравією (21 червня о 19:00) та Уругваєм (27 червня о 03:00).