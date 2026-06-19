Найкращий гравець в історії: зірка збірної Іспанії відреагував на хет-трик Мессі в матчі проти Алжиру

Зірка збірної Іспанії Ламіне Ямал назвав капітана команди Аргентини Ліонеля Мессі найкращим гравцем в історії після його забитого хет-трику в матчі 1-го туру чемпіонату світу-2026 року проти Алжиру.

Його слова наводить Фабріціо Романо з посиланням на RTVE.

"Хет-трик Мессі? Кожен матч, в якому він грає, лише доводить, що – найвеличніший гравець в історії футболу. Якщо у когось досі залишаються якісь сумніви, то це лише тому, що вони шукають їх навмисно. Лео – найкращий гравець в історії".

Нагадаємо, що в першому турі чемпіонату світу-2026 року збірна Аргентини обіграла Алжир 3:0. Мессі оформив у цьому матчі хет-трик. Він наздогнав Мірослава Клозе та тепер ділить із німцем звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу – по 16 голів.

Також Мессі після матчу проти збірної Алжиру на чемпіонаті світу-2026 заявив, що його сльози після першого забитого голу "не мають відношення до футболу".

Пізніше його родина опублікувала заяву щодо стану здоров'я батька та агента аргентинця – Хорхе Мессі.