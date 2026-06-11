Ямал повернувся до тренувань з основною командою напередодні ЧС-2026

Правий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал повернувся до тренувального процесу з основною командою збірної Іспанії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як відомо, у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти (1:0 – перемога підопічних Гансі Фліка) Ламін отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги, через що пропустив останні 6 турів внутрішнього чемпіонату та два товариських поєдинки збірної Іспанії, які проходили у межах підготовки до майбутнього мундіалю.

У ЗМІ ширилась інформація, що через пошкодження 18-річний нападник не зможе допомогти команді у двох стартових матчах на ЧС-2026.

Відзначимо, що у межах групового етапу на чемпіонаті світу "Фурія Роха" зустрінеться з Кабо-Верде (15 червня о 19:00 за київським часом), Саудівською Аравією (21 червня о 19:00) та Уругваєм (27 червня о 03:00).

Зазначимо, що у сезоні-25/26 Ямал провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 24 голи та віддав 18 асистів. Також Ламін разом із командою став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок Іспанії та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Додамо, що за спиною Ямала 25 зустрічей за головну команду країни (6 м'ячів). Зі збірною Ламін вже став чемпіоном Європи у 2024 році.

Напередодні Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець.